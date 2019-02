ING incrementó un 90% su beneficio neto y llega a los 3,9 millones de clientes en España y Portugal

ING España y Portugal incrementó un 90% su beneficio neto en 2018, hasta 163 millones. Antes del pago de impuestos y de los resultados extraordinarios (que no desglosa la entidad), el banco holandés obtuvo un resultado de 214 millones, un 44% más, según su consejero delegado, César González-Bueno. Los ingresos subieron un 14%, hasta los 616 millones, y los gastos un 7%, hasta 335 millones. El ratio de morosidad es del 0,85%, de los más bajos del sector, y la rentabilidad sobre los recursos propios (ROE) está en el 13,1%.

Este ejecutivo admitió que la entidad mantiene "desde hace mucho tiempo" contactos con Bizum y que no descarta unirse a este sistema de pago entre particulares. "Bizum es un producto excelente y es complementario a Twyp", según González-Bueno. Twyp es un sistema de transferencias y de obtención de efectivo en comercios. En 2016 firmó un acuerdo con el Grupo Dia para que los clientes pudiesen obtener dinero en sus tiendas. Pese a la incertidumbre que vive la cadena de supermercados, el consejero delegado se mostró "muy satisfecho" con el funcionamiento e indicó que la alianza no ha sufrido cambios. También dijo que espera que se mantenga en vigor el acuerdo por el que los clientes pueden retirar dinero de los cajeros con Popular, ahora propiedad del Santander.

En cuanto a los clientes, el número total aumentó un 6% en 2018 y llega a los 3,9 millones, según la entidad, que comenzó a trabajar en España en 1999, por lo que este año cumple 20 años en el mercado. La entidad tiene 29 oficinas en España con 1.300 empleados. "La prueba de que somos una entidad nativa digital es que con esta red de sucursales, que supone el 0,1% del total, tenemos una cuota de mercado del 2,9% en hipotecas y el 6% de todas las nóminas", explicó González-Bueno.

También explicó que en 2012 el 68% de los contactos con los clientes eran a través de la página web y ahora el porcentaje ha caído al 22%. Sin embargo, hace seis años la relación por el móvil era del 25% y ahora es del 76%. "Los clientes entran en la página del banco por el móvil una vez cada dos días, por la web, una vez cada cinco días, llaman a los call center una vez cada seis meses y van a las oficinas cada tres años".

ING cree que los tipos de interés seguirán bajos por lo que el futuro apostarán por los créditos al consumo, que ahora son la mayor fuente de ingresos, y las hipotecas.

Sin denuncias de Dolset

En cuanto al conflicto que mantienen con el empresario español, Javier Pérez-Dolset, que les exige 500 millones de indemnización por daños a su empresa, el primer ejecutivo afirmó: "No tenemos ninguna constancia de que nos haya presentado demandas ni ninguna petición de que se nos quite la licencia bancaria". No obstante, admitió que tras la multa de 775 millones por no supervisar el blanqueo de dinero, ha supuesto mejorar los procesos del banco para evitar que vuelva a producirse esta falta de "diligencia y atención suficiente en estos casos".

Al cierre del año, los depósitos de de clientes alcanzaron 35.200 millones de euros, un 3% más que en 2017; los créditos a clientes crecieron un 14%, hasta 23.200 millones de euros, y la mora se mantuvo como una de las tasas más bajas del mercado, con un 0,85% en banca para particulares.

En 2018, la entidad contrató a alrededor de 200 personas, especialmente de perfiles tecnológicos, y el crecimiento neto de la plantilla fue de 100 personas. Actualmente, cuenta con unos 1.300 trabajadores, frente a los 750 de 2008, por lo que esperan mudarse a una ubicación de mayor tamaño en el futuro.