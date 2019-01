Los taxistas madrileños vuelven a la carga contra los VTC

Concentración de taxistas en Madrid contra las VTC. EUROPA PRESS / epv

Las principales asociaciones de taxistas de Madrid han advertido este miércoles de que convocarán protestas "sin precedentes" en la capital si la Comunidad de Madrid no regula de "forma inmediata" el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), al considerar que operan "sin control" en la región.

Las patronales aseguran que lanzarán una consulta al sector del taxi para decidir nuevas movilizaciones e incluso una huelga total que "pare Madrid" en caso de no recibir un compromiso de regulación "concreta y efectiva".

Así lo han indicado los portavoces de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la Asociación Gremial Autotaxi de Madrid y la Asociación Madrileña del Taxi, antes de iniciar la manifestación programada para este miércoles en la capital.

Amenazan con nuevas movilizaciones

La marcha, en la que contaron una decena de vehículos, discurrió entre la sede de la Dirección de Transportes regional, en la calle Orense, y la Consejería de Transportes, situada en la calle Maudes, en una zona próxima al Paseo de la Castellana, en eje financiero y de negocios de la capital.

En la Consejería, los taxistas registraron un escrito para reclamar regulación inmediata del sector VTC, en línea con el decreto del Gobierno central que faculta a comunidades y ayuntamientos para ello.

"Todas las protestas realizadas hasta ahora se van a quedar pequeñas y habrá un conflicto sin precedentes si no hay regulación de la VTC", advirtió el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz.

Su homólogo en La Gremial, Miguel Angel Leal, ha apuntado que se realizará una consulta a los asociados para decidir si quieren ir a la huelga en caso de que el Gobierno regional mantenga su actitud de no regular el sector VTC.

Cumplir la proporción 1/30

Según recordó, en la actualidad, Madrid cuenta con un coche de VTC por cada dos taxis, frente al ratio de uno por treinta establecido en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres para conceder licencia a estos dos modos de transporte urbano.

La capital es la ciudad que más coches de los que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify tiene, dado que suman 6.300 licencias, la mitad de las que este sector tiene en todo el país, mientras que el taxi cuenta con 16.000 vehículos en la ciudad.

"El taxi está al límite y no aguanta más. No toleramos ya está desidia respecto a la regulación", insistió Leal. El presidente de la Federación Profesional del Taxi lamentó que los VTC no tengan regulación en Madrid pese a que las actuaciones sus conductores que suponen un "intrusismo" a la actividad del taxi.

Sobre el contenido de futuras movilizaciones, Sanz ha señalado que se tiene que organizar una consulta con garantías entre todos los taxistas porque la opción de la huelga es un "camino que no tiene vuelta atrás" y "pararía Madrid".