Economía revisará en dos semanas el cuadro macro para 2019, con un crecimiento “por encima del 2%”

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha adelantado este jueves que el Gobierno actualizará "en un par de semanas" su cuadro macroeconómico, que actualmente recoge una previsión de crecimiento del 2,3%, basándose en los pronósticos de los organismos internacionales que apuntan a un avance económico "por encima del 2%".

Así lo ha señalado en una entrevista en Cadena Ser, en la que ha avanzado que el Ejecutivo está elaborando sus nuevas previsiones, que reflejarán "moderación" pero una situación "relativamente positiva" para encarar los retos, con base en los pronósticos que han marcado los organismos internacionales, que apuntan a que España crecerá este año más que los países de su entorno y "por encima del 2%".

Calviño ha mantenido que España creció en 2018 en el "entorno del 2,6%", tal y como estaba previsto, y ha recordado que la estimación para este año es que de "en torno al 2,3%", si bien el Ministerio de Economía y Empresa se encuentra actualización el cuadro macro de cara a la presentación de los Presupuestos de 2019.

"Seguimos previendo tasas superiores a la de los países del entorno" pero con "moderación del crecimiento a medida que el ciclo se va haciendo más maduro", ha explicado Calviño, quien ha matizado que esta contención del crecimiento no tiene que llevar a pensar que la situación es negativa.

De hecho, ha recordado que hay varios organismos que estiman un alza del PIB superior al 2,3% para España este año. "Estos días estamos justamente terminando los cálculos a la luz de los últimos indicadores de 2018 y el último trimestre, que tiene un efecto de arrastre importante, y en principio ha sido un trimestre bastante positivo, ya que la mayoría de indicadores son más positivos de lo que nos esperábamos", ha asegurado.

Asimismo, ha descartado que la progresiva ralentización de la economía internacional sea el prólogo de otra recesión, ya que "ninguno de los organismos internacionales habla de recesión", sino de ralentización del crecimiento, pero con tasas de crecimiento "bastante importantes" y superiores al 3%.

En este sentido, ha insistido en que todos los organismos coinciden en que España crecerá más que los países de su entorno y por encima del 2%, y ese es el marco en el que Economía prepara sus nuevas previsiones, con "moderación" del crecimiento pero con una situación "relativamente positiva" para encarar los retos.

"Incertidumbres" internacionales



La ministra se ha referido entre las "muchas incertidumbres" del ámbito internacional al Brexit en Reino Unido, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China o al precio del petróleo.

Según Calviño, la confianza de los mercados financieros en España es "muy positiva", si bien la incertidumbre por factores como la guerra arancelaria hace que los inversores estén "muy indecisos" y no haya una voluntad clara de salir a Bolsa o hacer inversiones, aunque espera un tono "positivo" en las próximas semanas.

Eso sí, si se agrava el conflicto entre EE.UU. y China "no hay nadie que pueda librarse", y España también se vería afectada en términos de ralentización del crecimiento, en un contexto además de moderación de las exportaciones por la ralentización de la economía mundial.

En cuanto al Brexit, considera que "no cabe hacer un cálculo" del impacto y ha explicado que afecta al comercio, las empresas, los "cientos de miles" de españoles que trabajan en el país británico y los ingleses que trabajan en España, por lo que hay que trabajar para paliar en lo posible el impacto negativo y preparar especialmente a las pymes.

Objetivos de estabilidad



La titular de Economía se ha referido también la rechazo del Senado, en donde el PP ostenta la mayoría absoluta, a la senda de déficit del Gobierno, que relajaba el objetivo para este año al 1,8%, y ha asegurado que este escenario fue trasladado a la Comisión Europea.

Ha dicho no entender por qué el PP y o tras formaciones quieren una disciplina fiscal superior a la exigida por el Pacto de Estabilidad y a la propia que el PP había previsto, ya que el Gobierno mantenía en su senda un ajuste de nueve décimas pero "a partir de un dato realista en 2018 (déficit del 2,7%)".

Tras el rechazo, el Gobierno presentará los PGE con el objetivo de déficit del 1,3% de Mariano Rajoy, una disciplina fiscal "más importante" que "puede tener un impacto diferencial sobre el crecimiento y la creación de empleo". "Lo veremos", ha agregado.

Igualmente, se ha mostrado de nuevo "prudente" y "positiva" respecto a los PGE de 2019, ya que cree que son lo que España necesita para encarar los retos y contemplan lo que la mayoría de españoles quiere: disciplina fiscal conjugada con políticas sociales.

Preguntada sobre si la situación en Cataluña afecta a la confianza económica, Calviño ha afirmado que este último año está preocupando "mucho menos" a los inversores. "No es comparable a lo que teníamos hace un año", ha añadido, para añadir que el Gobierno hace todos los esfuerzos posibles para que haya diálogo y mejore la situación de convivencia en las calles de Cataluña.

Por último, sobre la irrupción de partidos de "extrema derecha" ha recordado que no es exclusivo de España, por lo que los inversores no se sorprenden de este tipo de procesos, si bien a nivel personal ha dicho que no lo considera positivo "en absoluto" que haya partidos que quieran derogar la normativa protectora de las mujeres, en referencia a Vox.