“Tendré que sacar otros 3.000 millones del Fondo de Reserva para la extra de las pensiones”

Una de las últimas cosas que hizo el Gobierno del PP antes de la moción de censura fue dejar de lado el índice de revalorización del 0,25% y pactar con el PNV que las pensiones subirían este año y el próximo el 1,6%. Pero al final fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que aprobó los Presupuestos de 2018 y aplicó esa alza. Magdalena Valerio ha prometido que las pensiones subirán, al menos, lo mismo que el IPC. No es fácil cuadrar esas cuentas en un país con un agujero de más de 18.000 millones en la Seguridad Social, una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y la segunda esperanza de vida más elevada del planeta.

P. ¿Puede permitirse España revalorizar las pensiones todos los años con el IPC?

R. Un país como España, claro que puede. Es justo y es necesario. Hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones para velar por la sostenibilidad social. Incluso el PP se dio cuenta de que las subidas del 0,25% eran política y socialmente insostenibles.

P. ¿Bastará con incrementar los ingresos para solucionar el agujero de la Seguridad Social?

R. Hay que revisar también los gastos que paga la Seguridad Social: qué corresponde a prestaciones contributivas y qué no.

P. ¿Por ejemplo?

R. Las prestaciones de paternidad y maternidad tienen que ver con la política de Estado. Hay ciertas inversiones positivas para toda la sociedad, no solo para la Seguridad Social. ¿Deben salir de la caja de la Seguridad Social? Reducciones de cuotas, tarifas planas… Son políticas de Estado para fomentar el trabajo de ciertos sectores de la población. También hay que hacer una gestión más eficiente. Pero, claro, pagarlo solo con cotizaciones es muy difícil. Pocos países de nuestro entorno pagan las pensiones solo con cotizaciones. Nosotros pudimos hacerlo solo hasta 2011. Luego hemos tenido que tirar del Fondo de Reserva.

P. Queda poco en esa hucha...

R. Y me temo que voy a tener que tirar otra vez del Fondo de Reserva. Aunque lo hemos criticado, porque no es una salida. No puede ser una salida hacer lo que hizo el anterior Gobierno. “Como tengo unos ahorros, y me he encontrado 67.000 millones, más los rendimientos que ha ido dando, pues venga voy gastando”. Y lo mismo con el excedente de las mutuas. Y luego, cuando quedan 8.000 millones, pues venga, pedimos un préstamo al Tesoro de 10.000 millones... Yo no voy a poder dar un giro copernicano al transatlántico que es la Seguridad Social, pero el Gobierno anterior ha estado mirando para otro lado. Y ahora yo voy a tener que utilizar el Fondo de Reserva para pagar la extra de diciembre. Tendré que usar 6.300 millones que sobran del préstamo del Tesoro y completarlos con el Fondo de Reserva. Espero y deseo que, como las cotizaciones van bien, no tenga que sacar más de 3.000 millones, para poder dejar 5.000.

P. ¿No piensa en ajustes profundos? ¿Más edad de jubilación o años de cálculo de pensión?

R. No está sobre la mesa.

P. El horizonte demográfico se presenta complicado...

R. Sí, y nos pondremos a ello. Pero primero hay que ver cómo llegamos a 2023, que es cuando nos empezaremos a jubilar la generación del baby boom. Y luego hablaremos de futuro. Pero vamos a ver cómo va funcionando la ley 27/2011 [de modernización de la Seguridad Social]. Todavía se está desplegando. Se hizo con consenso, aunque hubo partidos como el PP que no le dieron apoyo porque les pareció duro retrasar la jubilación a los 67 años.

P. ¿Cuánto van a subir las cotizaciones de los autónomos?

R. Si este Gobierno gobernara manu militari, podría decir la cifra exacta. Pero estamos intentando llegar a un acuerdo.

P. ¿Pero algo van a subir?

R. Van a tener que pagar algo más, pero sobre todo porque se va a incrementar su protección y sus derechos. En ningún caso van a subir el 22,3%, como lo hará el salario mínimo. De todas formas, esto es una solución provisional y transitoria hasta que se haga la reforma para que puedan pagar según sus ingresos reales.