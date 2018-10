Rosell critica la decisión “unilateral” del Gobierno de subir el salario mínimo

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, considera “mal camino” la decisión del Gobierno, que preside el socialista Pedro Sánchez, de subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Aunque a renglón seguido ha indicado que el conflicto se puede solucionar si el Ejecutivo ofrece las explicaciones necesarias sobre el aumento y las repercusiones que tendrá a todos los niveles. “Nosotros hicimos un pacto con los sindicatos que hemos firmado hace pocos meses. Por lo tanto, que el Gobierno, de forma unilateral y sin ponerlo encima de la mesa del diálogo social nos lo haya impuesto, no nos parece lo más adecuado”, ha indicado Rosell en Valencia momentos antes de reunirse con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

“Nos parece mal camino, pero se puede modificar y arreglar. Queremos que crezcan los salarios, sobre todo los más bajos, cuanto más mejor, pero vamos a ver dónde es posible y que no afecte a convenios colectivos que ya están firmados ni a empresas que prestan servicios a la administración, donde por una parte se les pide una cosa y por otra no se les da la posibilidad de modificar las ofertas que ya han hecho”, ha advertido Rosell, que ha indicado que la subida puede afectar a más de 200.000 personas, pero que resulta difícil de calcular porque la información la debe facilitar el Gobierno y no la ha dado.

El dirigente empresarial tampoco está conforme con los presupuestos que el Gobierno ha enviado a Bruselas en los que la inversión pública se sitúa en el 2% del PIB. “Hay un incremento importante de gasto y adolecen de inversión. Era entendible que en épocas difíciles la inversión bajara pero no en las actuales. Antes de la crisis la inversión pública era del 5,5%. Nos parece una grave carencia”, ha señalado Rosell, que ha explicado que la gestión se podría hacer “un poquito mejor”, que el Gobierno debería imitar a las empresas y las familias españolas. “Reducir gasto para trasladarlo a inversión. Llevamos demasiados años sin inversión”, ha reiterado.

Rosell ha quitado importancia a las duras críticas que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha realizado sobre las cuentas españolas en Bruselas; para Rosell, la actitud del político no afecta a la imagen de España. “Los partidos políticos están en su derecho de ir a Bruselas a explicar su versión, es algo que se hace también en otros países”, ha manifestado.

Sobre la incertidumbre en Ford, el presidente de la CEOE ha manifestado que la planta que la multinacional norteamericana tiene en Almussafes (Valencia), una de sus principales fábricas en Europa, “es muy competitiva y espera que lo siga siendo en el futuro”.