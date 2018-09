Los altos precios de la luz mantienen el IPC en el 2,2% en septiembre

El IPC se mantuvo en el 2,2% en septiembre, la misma tasa que en los dos meses anteriores, según ha adelantado este viernes el INE. El factor determinante para que el índice no se relajara unas décimas ha sido el precio de la electricidad, que este mes ha marcado los máximos del año. En cambio, han tirado hacia abajo del índice los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios se han mantenido este mes estables en comparación con las subidas que experimentaron hace doce meses.

Aunque se trata del dato adelantado y por tanto el INE no detalla exactamente qué productos se han encarecido o abaratado en septiembre, la luz lleva varias semanas en boca de todo el mundo por los precios máximos que marca un día sí y otro también por una serie de factores: escasa producción eólica o hidráulica, en teoría más baratas, por el aumento del precio de los derechos de emisiones de CO2, por el parón de algunas nucleares, tanto en España como en Francia, etc. En agosto, según el INE, la electricidad se encareció un 10,8% respecto al mismo mes del año pasado. Todavía no se conoce el dato septiembre, pero este mes se han registrado los los precios más elevados del año. Hoy, el precio en el mercado mayorista del kilovatio/hora (Kwh) está en 75,92 euros, según los datos del Operador del Mercado Ibérico (OMIE). Solo el pasado día 19 estuvo más alto, 75,93 euros.

En lo que va de mes, el precio medio es de 68,9 euros, un 40,3% más que el mismo mes del año pasado y ya por encima de la media del mes de agosto, que ya había sido el más caro del año con 64,33 euros el Kwh. Hay que remontarse a enero de 2017 para encontrar un mes con precios superiores. Entonces, en una situación de alta demanda por ola de frío y escasa producción hidráulica y eólica por una persistente estabilidad meteorológica, el precio medio alcanzó los 71,49 euros, con picos diarios por encima de los 100 euros.

En cuanto a la evolución mensual, la tasa de incremento de los precios registró en septiembre un avance del 0,2 % respecto a agosto, tal y como ya ocurrió en el mismo periodo del año anterior.