La CNMV detecta “datos no veraces” en las cuentas del Popular de 2016

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado irregularidades en las cuentas del Banco Popular correspondientes a 2016. En un informe que el regulador bursátil ha enviado al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, alerta de “datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes” en el informe financiero anual consolidado de 2016 remitido por la entidad financiera, según ha avanzado hoy el diario Expansión.

La Audiencia investiga la gestión de las antiguas cúpulas del Popular, entidad que hace año se encontraba a punto de quebrar, por lo que fue resuelta y vendida al Santander. El Popular perdió 13.595 millones en 2017 y la CNMV investiga si las pérdidas de ese año debían haberse computado en años anteriores. En 2016 el Popular registró pérdidas de 3.485 millones, los mayores jamás registrados por una entidad no rescatada en España.

Al detectar las posibles irregularidades, el regulador bursátil suspenderá el procedimiento sancionador hasta que concluya el procedimiento penal contra el Popular, entidad que afronta querellas por presuntos delitos de falsedades societarias, falsedad contable y estafa de inversores, entre otros.

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, se negó ha realizar cualquier comentario sobre los problemas detectados en el Popular. Durante la clausura del seminario sobre La economía ante el blokchain, celebrado este viernes en la UIMP, organizado por la APIE y patrocinado por el BBVA, fue preguntado en varias ocasiones si esta situación afectaba al prestigio de su institución, incluso si el silencio que mantenía ante estes cuestiones podía dañar la imagen del Banco de España. Alonso comentó: "Prefiero mirar al futuro; trabajamos duro para que no vuelvan casos como el del Poular. Las quejas llegan cuando algo sale mal; la mayor parte de los caso los supervisores hacen las cosas bien, pero solo se dice cuando algo sale mal y eso se nota".

Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que también participó en el mismo curso, no quiso abundar en la información publicada, pero admitió que los preblemas detectados en la salida a Bolsa de Bankia y ahora el caso del Popular repercuten en la institución. "Estos temas afectan a la imagen de los supervisores, no solo de la CNMV", en velada alusión al Banco de España. "No somos autoridad de resolución ni auditores. Nuestra labor es difícil, compleja. Nada garantiza la seguridad total en los mercados, pero tenemos herramientas insuficientes que no permiten llegar a donde quisiéramos. La legislación va por detrás, si la Mifid II hubiera estado antes en vigor habría sido más difícil distribuir las preferentes...". No obstante concluyó que "la Comisión hizo y ha hecho lo tenía que hacer" y se remitió a sus declaraciones en el Congreso de los Diputados en enero pasado, donde habló de la investigación del Popular.

"El impuesto a la banca encarecerá el crédito y las comisiones"

Preguntado por el impuesto a la banca que el Gobierno baraja aplicar para financiar las pensiones, Javier Alonso ha advertido de que encarecería el crédito, incrementaría las comisiones, reduciría la rentabilidad de los depósitos y, por lo tanto, reduciría la rentabilidad del sector, sin solucionar el problema de las pensiones. El consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, dijo el lunes pasado que ese impuesto subiría el precio de los créditos.

"Creo que un impuesto sectorial a la banca probablemente acabaría incrementando el coste de los créditos, bajando la remuneración de los depósitos e incrementando las comisiones siempre y cuando los mercados pudieran aceptar cualquiera de esas medidas", ha explicado.

La consecuencia, según su criterio es que la rentabilidad de la banca sería menor, una de las "preocupaciones permanentes" del Banco de España en los últimos tiempos, ya que el retorno sobre las acciones en España está en el 6% y el coste de capital en el 10%.

Y siguió elaborando su discurso sobre los posibles problemas que acabarían, en un extremo, en "bancos inviables". "Si la rentabilidad de las entidades no mejora, probablemente no se podrán cumplir estos objetivos", ha alertado, y ha recordado que un banco que no gana dinero de forma recurrente "no es viable". "Un banco que no es rentable no interesa a nadie", ha añadido.

También recordó que los bancos necesitan ganar lo suficiente para tener beneficios, remunerar al accionista, incrementar capital y cumplir con los requerimientos regulatorios. "Cada año se incrementa el capital requerido pero, además, las autoridades de resolución quieren que los bancos estén mejor preparados para que, si hubiera una resolución, fuera mucho más improbable que se vieran afectados los depósitos", ha señalado Alonso. El subgobernador del Banco de España ha afirmado que, para que crezca el crédito, los bancos deben contar con más capital.

Además, esta propuesta de establecer un impuesto a las entidades financieras no sería capaz de solucionar el desequilibrio en la Seguridad Social que afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

"La dimensión del problema de las pensiones es tal que aconseja una aproximación global al asunto de cómo debe financiarse la Seguridad Social. No son aconsejables aproximaciones parciales, se requiere una una visión de conjunto y no parece factible solucionar un problema de esa magnitud recurriendo a una sola figura impositiva sobre la que no se tiene experiencia", ha asegurado Alonso.