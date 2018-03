Rajoy justificará el rechazo a revalorizar las pensiones para no ponerlas en peligro

No será hoy cuando se tome ninguna decisión sobre las pensiones. El formato del debate que ha querido el Gobierno no permite presentar resoluciones y, por tanto, nada se votará. Quedará la declaración de intenciones. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pedirá a los grupos que se trabaje en el Pacto de Toledo sobre propuestas realistas. Rajoy no tiene en su ánimo la voluntad de examinarse, sino que pedirá a los grupos que aporten propuestas y cómo financiarlas.