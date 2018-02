Alibaba pacta con Disney para emitir contenido en su plataforma de vídeo

El grupo empresarial Alibaba ha firmado un acuerdo de licencias con The Walt Disney Company para emitir el contenido de la productora audiovisual infantil en la plataforma de vídeo Youku, filial del grupo asiático. Alibaba ha afirmado este lunes en un comunicado que el acuerdo entre ambas empresas (Alibaba Digital Media y Entertainment Group y la filial de Disney Buena Vista International In) incluirá más de 1.000 episodios de series de Disney y muchas de sus películas, como Mulán. Alibaba no ha revelado el precio del contrato.

"La anexión del contenido de Disney enriquece enormemente la biblioteca de contenido internacional de calidad en el ecosistema de medios y de entretenimiento de Alibaba, dándonos una ventaja en la distribución del contenido extranjero en China", ha declarado el presidente de Youku, Yang Weidong.

Este acuerdo se produce después de que Disney intentase difundir en 2016 su contenido en la televisión digital de China a través de su propio servicio de streaming, DisneyLife, que lanzó Alibaba y fue cerrada cinco meses después por la censura china. Los motivos de la cancelación no se hicieron públicos.

Youku tiene 1,2 millones de visitas al día en 580 millones de dispositivos, según datos de Alizila, el sitio web de noticias de Alibaba. La plataforma de vídeo también ha llegado a acuerdos de cesión de contenidos similares con Warner Bros, Paramount, Fox, NBCUniversal y Sony Pictures Televisión, entre otros.