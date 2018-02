Alibaba dispara un 35% su beneficio por el impulso del Día del Soltero

Alibaba saca jugo de una nueva edición del Día del Soltero que pulverizó todos los récords. La mayor compañía de comercio electrónico de China ganó entre septiembre y diciembre 3.070 millones de euros, un 35% más que el mismo periodo del año anterior. La empresa fundada por Jack Ma registró un incremento de la facturación en todos los segmentos de negocio, aunque fueron las ventas a través de sus plataformas de compraventa en línea, con 580 millones de usuarios activos cada mes, las que impulsaron a la compañía a batir sus propias previsiones.

Los tres últimos meses del año son, de lejos, el mejor trimestre para Alibaba. En el último día del Soltero, una jornada que se celebra cada once de noviembre en la que se ofrecen amplios descuentos en sus portales, la compañía logró que se vendieran productos por valor de 21.720 millones de euros. Los ingresos alcanzaron los 10.590 millones de euros, un 56% más, según informó la empresa este jueves en un comunicado. En los nueve primeros meses de su año fiscal, que termina en mayo, la compañía con sede en Hangzhou ganó 7.200 millones de euros, un aumento del 71% con respecto al año anterior.

Alibaba, pese a estar buscando nuevas vías de ingresos en otros segmentos de negocio, sigue dependiendo enormemente de las ventas a través de la red y del mercado chino. Nuevos sectores como los medios de comunicación, el entretenimiento o la computación en nube crecen en ingresos, pero no logran aún ser rentables. Y sus ventas en el extranjero alcanza apenas el 10% del total de la facturación. En los últimos años la compañía ha hecho un esfuerzo de inversión considerable para expandirse en forma de tiendas físicas, principalmente supermercados, y en áreas como la inteligencia artificial.

Alibaba anunció además que se hace con un 33% de las participaciones de Ant Financial, la empresa que gestiona Alipay -el sistema de pago a través del cual los usuarios de sus portales realizan las transacciones-. Ant Financial se creó en 2011 como una compañía independiente porque los reguladores chinos no permitieron que Alibaba entrara en el sector de los servicios financieros al contar con accionistas extranjeros, pero los negocios de ambas están estrechamente relacionados. De hecho, la empresa de comercio electrónico no pagará ni un céntimo por esta adquisición, sino que se intercambiará "por ciertos derechos de propiedad intelectual". La vuelta de Alibaba en el accionariado de Ant Financial se interpreta como el paso previo de la salida a bolsa de esta última, que está valorada en casi 50.000 millones de euros.