¡Bienvenido, ‘Mister’ Trump!

Cuando el 20 de enero del año pasado, Donald John Trump fue proclamado presidente de los Estados Unidos nació un animal mediático para el resto de seres humanos.

"Bienvenidos al estudio", les dijo Trump a los periodistas que cubren la Casa Blanca al entrar en el Salón del Gabinete para repasar su primer año como dueño del botón nuclear. Y es que él es así. Aunque casi la mitad de los norteamericanos le quiere y la otra mitad y el resto del mundo le odia, cada una de sus salidas de pata de banco hace crecer su popularidad por descabellado que parezca. Todo es un enorme estudio de televisión donde todo vale (mentiras, insultos, amenazas...) para imponer su santa voluntad.

La publicidad se ha aprovechado de su tirón mediático para asociar o disociar (más esto último) su imagen de marca del polémico mandatario. Marcas de dentro y fuera le utilizan para apoyar aquello que él desprecia o dar de lado eso que él defiende. Coca Cola, bebida que curiosamente Trump consume impulsivamente tomando más de 10 latas diarias de este refresco, ha lanzado un comercial defendiendo a un grupo social al que Donald no le tiene mucho cariño especialmente. Se trata de los latinos y este es el anuncio.

Coca Cola. "Sientéte orgulloso de ser quién eres". Agencia David, Brasil

Tampoco le agrada mucho hablar de sexo en sus comparecencias públicas por si acaso, aunque, eso sí, en privado parece que sus principios son diferentes. Una exposición celebrada en marzo pasado en Sudáfrica sobre salud sexual y estilo de vida utilizó el lema de campaña a las presidenciables del equipo del magnate neoyorquino Makes America Great Again ("Hagamos América grande otra vez") y lo personalizo a su conveniencia convirtiéndolo en Make sex great again ("Hagamos que el sexo sea importante de nuevo"). El resultado, aunque un poco "forzado", resultó de lo más aparente.

Una de las múltiples obsesiones de este señor de pelo naranja es la creciente inmigración, que según él, amenaza a la sociedad americana y hace sus calles más peligrosas cada día. Para ello, pretende blindar las fronteras del país con México mediante un larguísimo muro, que "por supuesto" pagarán las arcas del país vecino. Ya hay respuestas a uno y otro lado del "virtual" muro. En la parte americana, la compañía de transporte urgente de mercancías Trust Cargo imagina cómo quedará el mapa de la zona tras la creación del "Canal del Trump".

ampliar foto Transporte de mercancía urgente Trust Cargo. "De cualquier forma que quede el mundo, tu carga estará allí". Agencia TBWA, Argentina.

Por el otro lado, la cerveza mexicana Corona, ahora belga, aboga por "desfronterizarse" y eliminar barreras de todo tipo. Al estilo de los anuncios de Campofrío en España, el comercial es un llamamiento al espíritu patrio de los mexicanos ante el ataque del jefe de los del norte. El anuncio está protagonizado por el actor mexicano Gael García Bernal.

Terminando con el asunto de Trump y su encono con la emigración, la cadena televisiva argentina TyC Sports, con motivo de la celebración en Estados Unidos del centenario de la Copa América, lanzó este comercial anunciando la llegada de unos extranjeros que se lo iban a hacer pasar canutas. Y esta vez, de verdad.

Canal de televisión TyC Sports. "La verdad lo mejor que pueden hacer es no dejarnos entrar. Del 3 al 28 de junio vive la Copa América Centenario". Agencia McCann Mercado, EE. UU.

La prensa también le ha utilizado para vender sus productos. Es tan alargada su sombra mediática que sirve para todo tipo de informaciones, la mayoría de ellas dando patadas a diestro y siniestro. En eso pone el acento la emisora digital paraguaya Ñandutí.

Y es que su condición de bocazas ya estaba acreditada allá donde iba, incluso antes de ganar las elecciones. No hay un colectivo, que no comparta sus ideas, que no haya sido señalado, insultado o simplemente despreciado. El diario alemán Der Tagesspiegel se cuestiona si llegar a la Casa Blanca aplacaría sus modos. Y por lo que se está viendo, parece que la Sala Oval no le ha impresionado pero ni un poquito.

Para terminar dos anuncios que según aparecieron originaron un revuelo mediático importante pero que luego, al poco tiempo, se revelaron ser fakes (falsos). El primero se le atribuye al diario británico The Economist, que dicen que plantó en medio de Manhattan esta valla publicitaria. Al final resultó ser obra de AML, una agencia de publicidad también inglesa.

Por último, Durex y su línea de lubricantes. Diseñadores alrededor del mundo no podían pasar la ocasión de hacer chanzas con este personaje y los productos de esta marca. Uno de los más originales fue este.

ampliar foto Lubricantes Durex. "Entra en cualquier parte. Realmente en cualquier parte". Autores Lasha Schrute Milorava y Tako Abramia

Espero que este post no tenga consecuencias negativas y pueda seguir trabajando sin ser señalado como un elemento hostil para la administración americana. Ya os contaré.