España también quiere multas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres

“El talento debe ser recompensado”, reclama Ana Bujaldón, empresaria de marketing y publicidad desde hace 35 años y presidenta de la federación de mujeres directivas Fedepe. Denuncia que el avance insuficiente contra la brecha salarial se debe en gran parte a la falta de interés: “El Gobierno y las instituciones han puesto en marcha herramientas de autodiagnóstico invitando a las empresa a comprobarlo, pero falta conciencia y voluntad para detectar y corregir de forma inmediata”. Y añade que “la gran barrera” es la incredulidad del mundo empresarial: “Lo he vivido en primera persona, hablas de la brecha y te dicen que no existe. Una vez que pasas la barrera de la negación, se puede seguir avanzando. Tenemos a mujeres con un nivel retributivo por debajo de su mérito y capacidad. Es un agravio comparativo que les influye durante toda la vida laboral y en su jubilación”.

Bujaldón comparte que la solución pasa por modelos como el islandés, con sanciones a las empresas con altos índices de discriminación. "Como empresaria defiendo la libertad de actuación, pero si hablamos de algo tan serio como la brecha salarial, creo que sería razonable un periodo voluntario y, si no cumples, una multa. Es la misma lógica que si no pagas el IBI u otros impuestos. Las cosas por si solas no cambian".

“Lo que persiste de fondo es que se sigue pensando que el sueldo del hombre es el principal sustento y el de la mujer, un complemento”, añade. Y cita un informe reciente del Foro Económico Mundial (WEF) que señala que se podría aumentar el PIB mundial en 5,3 billones para 2025 si la brecha de género referida a la participación económica mejorase un 25% en ese periodo. O dicho con sus propias palabras: “Contar con las mujeres es un buen negocio”.