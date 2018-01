Solo el 25% de los nuevos convenios incluye medidas de igualdad salarial

Desde 2001 el Estatuto de los Trabajadores incluye un artículo, el 28, que obliga a pagar lo mismo a hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo. Si esto no se cumple, los convenios no se registran y, por tanto, no entra en vigor. Pero las inercias sociales y la falta de medidas proactivas que corrijan la situación hacen que la realidad no se ajuste a la norma.

Para cambiar esto, el Gobierno acaba de proponer a los agentes sociales que en los planes de igualdad —algo que debe hacerse en todos los convenios sectoriales y empresas de más de 250 asalariados, que se hagan auditorías salariales.