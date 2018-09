“Prescindimos de Navarro porque nos puede aportar más fuera de la cancha”

El Barcelona Lassa, dos días antes de afrontar la semifinal de la Supercopa contra el Kirolbet Baskonia (este viernes a las 19.00) en Santiago de Compostela, presentó a sus nuevos fichajes para la temporada en una rueda de prensa celebrada en la cancha del Palau Blaugrana. El foco se desvió desde los noveles Kevin Pangos, Kyle Kuric, Jaka Blazic, Chris Singleton, Roland Smits y Artem Pustovyi hacia la todavía candente forma en que el Barcelona descartó la continuidad como jugador Juan Carlos Navarro. Las preguntas se centraron más en la situación del excapitán y ya mánager del baloncesto azulgrana, entre otras cosas, porque el propio Navarro explicó que pensaba continuar un año más en activo tras el último partido de Liga ante el Baskonia el 10 de junio y reiteró, ya en la rueda de prensa de despedida celebrada en el club el 7 de septiembre: “Me molestó que me invitaran a dejarlo”.

Nacho Rodríguez, el director deportivo, en presencia del responsable de la sección, Joan Bladé, y en ausencia del director de Área de Deportes, Albert Soler, expuso por primera vez el relato del club sobre un asunto sobre el que no había tratado desde que Navarro dijo en junio que deseaba continuar un año más como jugador. “El año pasado Navarro firmó un contrato de diez años”, señaló Nacho Rodríguez. “Al final de esta temporada, una vez sabemos quién va a ser el entrenador para la próxima (Svetislav Pesic), nos reunimos todos los responsables de la sección y tomamos la decisión de que (Navarro) no continúe. Se le comunica al jugador y se da continuidad al contrato que firmó la temporada pasada un año como jugador y nueve dentro del organigrama. Al final se estipulaba (en el contrato firmado por Josep Maria Bartomeu y Navarro el 19 de septiembre de 2017) que hablaríamos si habría alguna posibilidad de que continuase como jugador. Durante el año lógicamente se ha ido hablando con el jugador, evidentemente más de aspectos de juego. Y al final el club toma una decisión. Yo he sido jugador y nunca es buen momento para una retirada”.

Preguntado por el nombre del responsable o de los responsables en la toma de la decisión y del motivo que indujo a tomarla, Nacho Rodríguez, explicó: “El club somos todos: desde el presidente hasta el mánager. Y los motivos es que nos puede aportar más fuera de la cancha, nos va a ayudar en el crecimiento de la sección, de la estabilidad. Estoy convencido de que sus 20 años de experiencia como jugador van a servirle para aportar mucho a la sección. Su trabajo será importante tanto en lo deportivo como en lo institucional. Va a ser un referente”.

Tanto Nacho Rodríguez como Joan Bladé, tras admitir que la pasada temporada no se alcanzaron los objetivos pretendidos por el club, hicieron hincapié en el éxito que supuso la consecución de la Copa del Rey. “Hacía cuatro años que no se ganaba ningún título de esa importancia”, dijo el director deportivo. “El objetivo del Barcelona es ganarlo siempre todo. La próxima temporada será el de seguir en la línea de la segunda parte de la pasada temporada en que ganamos la Copa del Rey y competimos en la semifinal de la Liga. Y mejorar en la Euroliga y meternos, por lo menos, en el ‘playoff”.

El Barcelona fue eliminado por el Baskonia en la semifinal de la Liga Endesa y 13º en la fase regular de la Euroliga, una competición en la que un año fue 11º y también se quedó fuera de los ‘playoffs’ de cuartos de final. Los disputó en las temporadas 2015-2016 y 2014-2015, pero fue eliminado en ambas, por el Lokomotiv y el Olympiakos. La última final four que disputó el Barcelona fue en Milán, en la la temporada 2013-2014, y cayó en la semifinal ante el Real Madrid (62-100).

Nacho Rodríguez avaló la continuidad de Pesic, que relevó a Sito Alonso en febrero. “Se ganó la continuidad en la pista, con su trabajo y los resultados. Se decidió a final de temporada aunque la firma tardó más porque se retrasaron las negociaciones”. Esta temporada, tras la retirada de Navarro y después de varias décadas, la plantilla azulgrana no contará con ningún jugador formado en la azulgrana. “Aleix Font ya ha jugado algunos partidos con Pesic y cuatro jugadores del equipo filial se entrenan con el primer equipo. De su trabajo diario dependerá su inclusión en el equipo”, concluyó Nacho Rodríguez.