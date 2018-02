Pesic: “Estoy aquí para ganar algo esta temporada”

Trece años y medio después de su tormentoso adiós, Svetislav Pesic vuelve a ser el entrenador del Barcelona. Nacho Rodríguez, director deportivo del club azulgrana, recurre al técnico serbio en el intento de disipar la crisis en que se ha sumido el equipo tras el fiasco de la etapa de Sito Alonso, el entrenador destituido el lunes. Este viernes, Pesic ha sido presentado como entrenador para lo que resta de temporada.

El técnico, de 68 años, había dejado el banquillo de su último equipo, el Bayern Munich, en julio de 2016 a causa de unos problemas de salud. La carrera del entrenador serbio, con pasaporte alemán, está plagada de éxitos y entre ellos se encuentra la consecución de la primera Euroliga en la historia del Barcelona, en 2003, un año en que además completó un triplete con la Liga y la Copa. Un año después consiguió de nuevo la Liga en un equipo que dejó huella y en el que, tras el adiós de Jasikevicius, seguían, entre otros, Bodiroga, Navarro, Dueñas, un jovencísimo Marc Gasol, el ahora director deportivo Nacho Rodríguez y también su antecesor en el cargo, Rodrigo De la Fuente.

Pesic, unas horas después de firmar el contrato que le liga de nuevo al Barcelona hasta el final de temporada, tomó la palabra para afirmar: “Todo el mundo pregunta quién motiva a los jugadores y nadie al entrenador. A mí me motiva regresar aquí y que la directiva y el club crean en mí como persona y como entrenador”, comentó. Divertido, explicó que se encontraba en Austria esquiando cuando recibió la llamada en que el club le ofrecía regresar al banquillo. Queda, según él, mucha competición por delante. Se lo plantea como si empezara la temporada. “Hay muchos retos para mí y para los jugadores. Lo más importante es que la temporada no está acabada. Y tenemos la oportunidad de ganar algo. Es la primera razón por la que estoy aquí. No necesito hacer una nueva carrera aquí”.

Pesic puso especial énfasis en la necesidad de que el equipo mejore en defensa y en el rebote ofensivo. Lo resumió con una frase muy expresiva: “Un jugador que tiene tres coches en el garaje no va al rebote ofensivo”. El entrenador serbio contará como ayudante con Ricard Casas. Hizo especial hincapié en el trabajo: “En este tiempo moderno siempre se habla sobre confianza. El entrenador tiene que dar confianza. Pero ¿qué es confianza? Nadie ha nacido con confianza. La confianza se entrena. No vamos a entrenar dos veces al día, vamos a entrenar todo el día”.

El regreso del entrenador serbio se abrió con el mea culpa del máximo responsable de la sección, Joan Bladé: “Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Pese a que en la ACB tenemos opciones y a ver ahora cómo se desarrolla la Copa, es ya un fracaso no haber podido estar entre los ocho mejores en la Euroliga. Las cosas se tienen que hacer mejor, estamos aquí para asumir lo que no se han hecho bien”.

Además de los títulos que obtuvo con el Barcelona, Pesic colecciona un historial impresionante. Con la selección yugoslava ganó el Mundial de 2002 y el Eurobasket de 2001, un título que ya había logrado con la selección alemana en 1993. Además de la Euroliga con el Barcelona en 2003, también ganó la Copa Korac con el Alba Berlín en 1995 y la FIBA Eurocup con el Akasvayu Girona en 2007. También ganó cinco Ligas en Alemania, dos en España y una en Yugoslavia, con el Bosna. El último club al que dirigió en España fue el Valencia, en la temporada 2010-2011.

El adiós de Pesic, sin embargo, fue tormentoso, el inicio además de una profunda división en la directiva azulgrana, por un lado el presidente del club, Joan Laporta, y por el otro, el entonces máximo responsable de la sección de baloncesto, Josep MarIa Bartomeu. Laporta apostó por introducir numerosos cambios en una sección que estaba obteniendo los mejores resultados de su historia y que llenaba el Palau. Laporta nombró director general de las secciones a Valero Rivera, que despidió al director deportivo Antonio Maceiras, y a renglón seguido también se marcó Pesic cuando estaba a punto de comenzar la temporada 2004-2005.