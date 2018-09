Antonio Martín: “Queremos despertar a los aficionados al baloncesto”

La Liga Endesa presentó la temporada 2018-2019 entre mensajes de cambio y reinvención. Una puesta en escena de mirada ambiciosa, para crecer en audiencia y credibilidad, y de guiños a la historia, para recuperar las esencias y homenajear a los ilustres que han colgado la camiseta. “Intentaremos transformar lo transformable. Empezamos a intuir el camino que estamos dispuestos tomar”, anunció Antonio Martín, el primer exjugador que ocupará la presidencia de la ACB. “Queremos despertarnos para despertar al público del baloncesto. Ese es el objetivo fundamental. Que la gente vea que esta es una competición llena de verdad y que esa verdad sea el sueño de muchos. Aquí van a ver baloncesto y baloncesto del bueno”, explicó Martín como contundente eslogan para iniciar su mandato. Desde el viernes, con la disputa de la Supercopa Endesa, comienza la competición. A partir del jueves 27 se inicia el desaforado calendario que concluirá a finales de junio de 2019, conviviendo de nuevo entre apreturas con el expansionismo de la Euroliga y el destartale de las ventanas FIBA.

“Queremos dar un gran cambio y construir con solidez, aprendiendo del pasado, de lo positivo y de lo mejorable”, anunció Antonio Martín en su mensaje institucional de presentación en el cargo hace dos meses. “Respecto a la estabilidad, cada club tiene su naturaleza. Los aficionados del Baskonia no dejan de seguir a muerte a su equipo a pesar de los cambios de plantilla; otros como Real Madrid y Valencia optaron por hacer una nacionalización que también les ha funcionado para fidelizar. No hay fórmulas mágicas, pero sí una obligación de los clubes de desarrollar una identidad propia. Esa personalidad es el gancho”, señaló el nuevo dirigente en una entrevista en EL PAÍS. Y, coincidiendo con la reflexión identitaria de Martín, los clubes han matizado su política de contratación este verano. La temporada 2018-2019 comienza con 99 fichajes, la cifra más baja desde el mercado de 2013. Tras un lustro de volatilidad desenfrenada, que llegó a alcanzar una media cercana a las siete incorporaciones por equipo el curso pasado, los equipos marcan una tendencia de autocontrol. Apenas dos retoques en el Real Madrid campeón (Prepelic y Deck), tres en el Baskonia (Penava, Hilliard y Shields) y el Valencia (Labeyrie, Thomas y Tobey), solo cinco en la enésima revolución del Barça (Singleton, Kuric, Pangos, Pustovyi y Blazic) y cuatro en el nuevo Gran Canaria de Euroliga (Evans, Strawberry, Tillie y Hannah). Tan solo dos excepciones claras han optado por demoler en lugar de reformar: el recién ascendido Breogán con 9 caras nuevas y, sobre todo, el Zaragoza, con 11 refuerzos más el entrenador, Fisac.

El baile se ha trasladado este curso de la pista a los banquillos. Once de los 18 equipos han cambiado de entrenador, en una rotación que, a modo de efecto dominó, ha movido a Salva Maldonado del Estudiantes al Gran Canaria, a Ibon Navarro del Murcia al Andorra, a Luis Casimiro del Gran Canaria al Unicaja, a Txus Vidorreta del Valencia al Iberostar Tenerife, a Porfirio Fisac del Gipuzcoa al Zaragoza y a Peñarroya del Andorra al Manresa. Completan los cambios, Jaume Ponsarnau que pasa a ser primer entrenador en el Valencia, Sergio Valdeolmillos que deja de ser ayudante de Pedro Martínez en el Baskonia para dirigir al Gipuzkoa y los tres debutantes: Josep María Berrocal (Estudiantes), Agustí Julbe (Fuenlabrada) y Javi Juárez (UCAM Murcia). Pablo Laso, que comienza su octava temporada en el Real Madrid (acontecimiento inédito en el club desde que Lolo Sainz encadenara 14 cursos entre 1975 y 1989), y Moncho Fernández, que inicia la novena al frente del Obradoiro, marcan sus pizarras con indeleble.

El presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Antonio Martín (d), Jorge Garbajosa Presidente de la Federación española de Baloncesto (i), y Jose Bogas, CEO de Endesa, durante la presentación oficial de La temporada 2018-19 FERNANDO VILLAR EFE

“No pensamos en las etiquetas de favorito al título. La ambición, la presión y la responsabilidad nos la ponemos nosotros. De ganar no te puedes cansar nunca y queremos más. Hay que aprovechar el ciclo ganador y a eso vamos”, apuntó Sergio Llull, el icono del Madrid campeón de cuatro de las seis últimas Ligas. “Mantener el núcleo es clave y las piezas que han llegado nuevas nos aportarán cosas nuevas. Prepelic nos hará ganar más tiro exterior y Deck pondrá lucha e intensidad. Sin Doncic perdemos a un jugador irrepetible, de esos que salen una vez cada 30 años, pero lo que tenemos que hacer todos es dar un paso al frente para ser aún mejores como equipo”, analizó el emblema madridista, que inicia su 13ª temporada de blanco. Una continuidad que ha faltado en el Barça. “El club ha hecho buen trabajo con los fichajes y ahora nos toca a nosotros, a ver como lo hacemos. Creo que hemos mejorado en cuanto a calidad individual, pero ahora hay que construir un equipo para no repetir errores”, reconoció el azulgrana Adam Hanga. “Ahora tiene que cambiar la regularidad. Lo hemos hablado mucho entre nosotros y queremos volver a competir al máximo nivel. El objetivo siempre es ganar títulos y llegar a la final four”, completó en una autocrítica similar a la de Granger en el Baskonia. “Vitoria respira el baloncesto como pocas ciudades y queremos responderles. Mantenemos el bloque y el entrenador del año pasado y eso tiene que ser una ventaja para mantener la línea del año pasado. El grupo humano es excelente y la continuidad se tiene que notar. Nos queda alcanzar la regularidad que no tuvimos la temporada pasada. A este nivel desconectarte algún minuto te cuesta títulos”, remató el base uruguayo.

Los 18 jugadores representantes de cada equipo tuvieron mensajes de cariño para los retirados ilustres de la Liga: Álex Mumbrú, Sitapha Savané y, sobre todo, Juan Carlos Navarro, que acumulaban entre los tres casi 2.000 partidos y 56 temporadas en la Liga. “Vamos a echar mucho de menos a Navarro. Es una leyenda de este deporte”, dejó dicho Llull. La emotiva ovación de todo el auditorio al capitán del Barça y la selección española, presente en la sala en uno de sus primeros actos como miembro del equipo ejecutivo del club azulgrana, cerró el acto presentado por el mediático David Broncano y Carol García, mientras los organizadores contenían a duras penas una protesta sindical de los trabajadores de Endesa que a punto estuvo de boicotear el evento.