El América sobrevuela el pantano de las Chivas

El gran clásico mexicano no se jugará entre los dos mejores clubes del país. Se enfrentan dos equipos opuestos en rendimiento y en productividad. El América vuela en lo alto de la Liga MX con nueve partidos invicto y líder del torneo. Su antítesis, las Chivas de Guadalajara, juega en el fondo de la clasificación en el penúltimo lugar.

El sábado 3 de marzo (21.06 horas), las Chivas recibirán en el césped de la casa al América. La penuria del rebaño radica en no saber ganar. Como locales han obtenido tres derrotas y un empate; como visitantes han hilado un trío de paridades. El pasado domingo dieron uno de sus mejores juegos al plantarle cara a los Pumas (1-1), uno de los clubes más estables en la competencia. Los dirigidos por Matías Almeyda empezaron el juego en desventaja cuando Nicolás Castillo marcó para los felinos en los primeros cuatro minutos de juego. Los rojiblancos sofocaron a sus rivales y consiguieron un penalti bien cobrado por Oswaldo Alanís.

En el ocaso del partido de la novena fecha, los futbolistas de Guadalajara presionaron de más hasta conseguir otro penalti tras un reflejo de Luis Quintana, quien ante un centro levantó la mano a un par de minutos del final. Alanís, con fama de ser fiable cobrador, mandó por lejos la idea del segundo triunfo de su equipo en el torneo Clausura 2018, el primero y único fue contra Necaxa (1-3). “Hemos recibido goles todos los partidos y tenemos que trabajar en este tipo de errores y en la contundencia. Nos hacen goles y fallamos muchos, y hay que trabajar en eso”, estimó Almeyda. Su equipo se ubica en la posición 17 de 18 clubes.

Antes del juego de Pumas, las Chivas viajaron a Santo Domingo (República Dominicana) para medirse al Cibao en el partido de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf. De su rápida visita caribeña lograron la ventaja 2-0. El próximo miércoles 28 jugarán la vuelta.

El América tuvo una semana en la que de dos juegos, mostró dos facetas. La primera fue la arrolladora en la goleada 1-5 contra el Saprissa, el máximo campeón del fútbol de Costa Rica, en la Liga de Campeones de Concacaf. Las águilas de Miguel Herrera no tuvieron problema para humillar de visita. El miércoles solventará el partido definitorio en el estadio Azteca. La segunda faz que mostró el equipo de Coapa fue en el empate sin goles contra los Xolos de Tijuana.

Resultados de la novena fecha Puebla 1-1 Necaxa (J. Guerrero ‘79; M. Barragán ’91) Atlas 0-1 Monterrey (N. Sánchez ’87) Lobos BUAP 5-0 Veracruz (F. Erpen ’39, G. Cortéz ’39, D. Jiménez ’70, J. Amione ’84 e I. Ávila ’90) Querétaro 0-2 Toluca (L. Quiñónes ‘6 y F. Uribe ‘53) Tigres 2-1 Monarcas (A. Gignac ‘3 y R. Souza ‘37; R. Ruidíaz ‘84) Pachuca 2-1 León (S. Palacios ‘65 y K. Honda ’93; M. Boselli ’43) América 0-0 Xolos Pumas 1-1 Chivas (N. Castillo ‘4; O. Alanís ’69) Santos Laguna 2-0 Cruz Azul (J. Isijara ’61 y D. Tavares ’78)

“[Los] Xolos [fueron] un equipo que se tiró completamente atrás, no vino a proponer absolutamente nada, hasta se puede decir un equipo ratonero, pero, bueno, sumó un punto que para mi gusto no es merecido”, criticó el lateral derecho de América, Paul Aguilar. “Sabemos que así es el fútbol y cuando vienen a jugar con 11 atrás y… No se puede. Nosotros tratamos de abrir el ostión y hoy no pudimos”, comentó Miguel Herrera en conferencia de prensa.

Herrera ha delegado a Henry Martín la labor de ser el revulsivo de su equipo y ha preferido darle minutos a los fichajes como el colombiano Andrés Ibargüen y al francés Jérémy Ménez. Ha hecho fijo a Oribe Peralta como su delantero solitario.

Los americanistas y Santos Laguna son los capataces de la Liga MX con 17 puntos, solo por dos unidades encima de Monterrey, Toluca, Pumas y los Tigres. Al América le ayuda la diferencia de goles de +9 por los +8 de los laguneros. Las águilas solo han encajado seis unidades, mientras que los de Torreón ocho. Los de Santos cuentan con el mejor artillero del certamen, Djaniny Tavares con 11 goles en su cuenta.

El torneo anterior, el América doblegó 2-1 a las Chivas en el estadio Azteca. El rebaño lució agresivo con sus jugadores volcados a la filosofía de atacar-atacar. En dos latigazos, las águilas remontaron un 0-1 conseguido por Carlos Cisneros. Los goles de Oribe Peralta y Renato Ibarra sentenciaron las Chivas hace seis meses, ahora buscan repetirlo. Disfrutar del dolor ajeno, y más en un clásico.

El alivio de las Chivas puede encontrarse en el pasado. La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron en el estadio Akron de Guadalajara terminó con victoria para los de Almeyda 1-0 gracias a un penalti bien cobrado por Ángel Zaldívar, hombre que no tienen disponible por lesión.