Pumas vs Chivas en vivo, el torneo Clausura 2018 de la Liga MX

Diego Mancera

"El negro absorbe el calor, entonces para no llevar ese calor encima pegado a la piel, lo mejor es que la prenda sea holgada y sople viento, porque el viento se llevará el calor por convección. La convección no funciona con el blanco porque la camiseta blanca no ha absorbido tu calor, sino que te lo ha devuelto", explica el físico Arturo Quirantes a ICON.

¿Usar color negro va en contra del rendimiento físico? Aquí las respuestas

