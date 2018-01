Oswaldo Alanís se reconcilia con las Chivas y podrá jugar

El asunto Oswaldo Alanís (Morelia, 1989) ha dejado una muesca en el fútbol mexicano. El defensor fue separado del plantel de las Chivas por solicitar un aumento de sueldo y tras un lío volverá a ser considerado para el primer equipo durante los siguientes seis meses, después podrá emigrar hacia otro club.

Alanís, al solicitar una mejora salarial, fue reprendido con entrenar en la segunda división y alejado de la plantilla principal. Su situación ocasionó un estruendo en su país luego de que recibió el respaldo de la Asociación Mexicana de Futbolistas, un símil del colectivo de futbolistas españoles. El organismo dejó claro que la medida de las Chivas era un método para obligar al jugador a aceptar un contrato. El ruido del asunto asfixió a la directiva que permitió su regreso al primer equipo más por presión que por decisión de los directivos.

Las semanas siguieron hasta que el entrenador Matías Almeyda aseguró que el futbolista entrenaría en las instalaciones, pero no sería considerado para el primer equipo. Le iban a dejar parado durante seis meses, el periodo de tiempo en el que finalizaría su contrato. La decisión contrastaba directamente con las aspiraciones de un equipo que jugará el torneo local y la Liga de Campeones de la Concacaf. Alanís vio complicada su asistencia al Mundial de Rusia por una interrupción de juego de medio año, el clave para ganarse un lugar en la lista final de Juan Carlos Osorio.

La Federación Mexicana de Fútbol no ha intervenido en el caso, pese a que Alanís fue una pieza recurrente en el esquema de Osorio durante las eliminatorias mundialistas y en la pasada Copa Confederaciones.

“Oswaldo no fue apartado del plantel, con la diferencia que no será tomado en cuenta en la parte futbolística. Lo he pedido, pero no llegaron a un acuerdo”, anunció Almeyda la semana pasada previo al inicio del torneo mexicano. Y así lo cumplió. El estratega no consideró a Alanís en la convocatoria para enfrentar la primera fecha contra Toluca. De manera desafortunada, el conjunto rojiblanco afrontó la baja inesperada de Carlos Salcido por un tema personal y dejó endeble la línea defensiva titular en el empate 1-1.

La semana pasada los medios mexicanos colocaban a Alanís como nuevo fichaje del Getafe de José Bordalás. El rumor se acabó con la reunión entre el dueño de Chivas, el futbolista y su representante. “Ha sido desafortunado el manejo del tema sobre Oswaldo Alanís”, escribió Jorge Vergara, dueño de las Chivas en referencia a las declaraciones que sostuvo José Luis Higuera, uno de los altos cargos del equipo. El conjunto de Guadalajara se ha mantenido sin un director deportivo tras la salida de Jaime Ordiales en 2016.

“Tengan por seguro que tomaré medidas para sancionar al responsable. Haremos todo lo posible para que Alanís cumpla sus sueños”, apuntó el empresario. El acuerdo es seguir en Guadalajara, ganarse un lugar en el once de Almeyda y terminar la relación laboral en julio. Del tema del aumento de salario no se ha dicho nada.