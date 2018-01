Oswaldo Alanís, el mexicano que podría perderse el Mundial por pedir un aumento de sueldo

Oswaldo Alanís ve obstaculizada su aspiración de jugar un Mundial. Su entrenador en las Chivas de Guadalajara, Matías Almeyda, ha anunciado que el futbolista no será tomado en cuenta para el primer equipo, solo podrá entrenar en las instalaciones luego de un culebrón en el que el futbolista se confrontó con la directiva del club por un contrato nuevo.

"Acá hay una decisión tomada por él [Alanís], no por mí, no por el club. El club hizo una inversión importante, se le quiso prolongar el contrato, como entrenador no me queda entrar en esos temas", señaló Almeyda, el estratega del rebaño, a cinco días del inicio del campeonato local.

Alanís, uno de los defensas preferidos por el seleccionador Juan Carlos Osorio, hizo estruendo en el corto parón de la Liga MX. El futbolista nacido en Morelia, Michoacán negoció con su club una extensión de contrato por más de un año, los directivos se lo negaron. Le ofrecieron otros seis meses más y fueron rechazados por el jugador. El equipo, a manera de castigo, le apartaron de la pretemporada e incluso lo mandaron al equipo de segunda división.

La decisión unilateral dejó a Oswaldo Alanís sin opciones después de que otros clubes no se interesaran realmente por él. O eso ha sido la versión del club. Fue cuando la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) - una unión entre los futbolistas mexicanos representados por Andrés Guardado y Javier Chicharito Hernández - entró en el tema para señalar que la decisión de las Chivas era un método para ejercer presión al futbolista, de obligarlo a someterse a los lineamientos. La Federación Mexicana de Fútbol no ha intervenido en el asunto.

Alanís durante el pasado torneo de la Liga MX. F. Carranza Cuartoscuro

El empuje de la AMFpro fue respaldada por el gremio de futbolistas mexicanos y provocó que el pasado 23 de diciembre, el conjunto de Guadalajara comunicara el regreso de Oswaldo Alanís a la plantilla. Sus compañeros, como Alan Pulido, aplaudían su incorporación. Todo apuntaba a una solución para el defensa de 28 años y uno de los equipos más populares de México. Fue un acongojado Matías Almeyda el que dio el anuncio: "Oswaldo no fue apartado del plantel, con la diferencia que no será tomado en cuenta en la parte futbolística. Lo he pedido, pero no llegaron a un acuerdo", dijo ante la prensa local.

Alanís llegó a las Chivas en 2015, considerado uno de los fichajes más relevantes del año tras sus buenas temporadas en Santos Laguna. A su llegada levantó la Copa MX de la mano de Almeyda. El año pasado alcanzó el olimpo. El defensa fue parte del equipo que conquistó el inédito doblete de Liga y Copa.

Los seis meses que estará sin jugar Alanís significan la ruta previa a la Copa del Mundo de Rusia, que inicia en junio próximo. Juan Carlos Osorio, el estratega de México, le ha considerado como uno de los relevos en la zaga defensiva tras la forzada partida de Rafa Márquez. En las eliminatorias mundialistas y en la Copa Confederaciones, Oswaldo Alanís fue uno de los más constantes en el once inicial.