Conan O’Brien despliega la alfombra roja (casi marrón) de los Oscar de 2026: “Estoy usando lo que la gente ve en las noticias para que sigan los Oscar”

El cómico posa con los operarios que colocan el tapete en el Paseo de la Fama y habla sobre qué temas tratará en la gala y si hablará del conflicto con Irán

Un año más, y ya van 98, Hollywood se engalana para los premios Oscar. El evento cinematográfico más poderoso del planeta toma la ciudad de Los Ángeles no solo el domingo (madrugada del 14 al 15 de marzo en España) en el que se celebra, sino durante días e incluso semanas antes, con actividades paralelas, cortes de tráfico y el inevitable caos metropolitano. Y este miércoles da su pistoletazo de salida, con uno de los momentos más simbólicos: el despliegue de la alfombra roja por parte del presentador de la gala, el actor y cómico Conan O’Brien.

En una tonalidad algo más oscura que la de los pasados años, casi amarronada, el conductor de la gala ha hecho correr dos rollos de la alfombra roja que cubrirán la entrada del Teatro Dolby. El tapete, que pisarán lo más de 2.000 invitados a la gala del domingo, se extiende casi 250 metros, a lo largo de Hollywood Boulevard, en el corazón del Paseo de la Fama, cortado para la ocasión durante toda la semana.

O’Brien ha estado acompañado por tres operarios, Ignacio, Anthony y Eddie —trabajan en el montaje varios cientos de persona, pero en concreto en colocar la alfombra alrededor de una docena—, que le han ayudado a ir soltando el pesado rollo. Después ha repetido la jugada, porque la entrada al evento es tan ancha (ocupa toda una calle) que en realidad la alfombra está dividida en dos trozos que después se unen de manera casi invisible. Al acabar, como ya hizo el año pasado, cuando se estrenó en los premios, se ha tumbado en el trozo de rollo restante para posar ante los fotógrafos.

01:21 Despliegue de la alfombra roja para los Oscar Conan O'Brien despliega la alfombra roja de los 98º Oscar. Foto: Michael Buckner/Variety (Getty Images) | Vídeo: María Porcel

Además, O’Brien ha estado particularmente hablador y divertido. Ha bromeado afirmando estar tranquilo, “quizá demasiado”, porque estaba “tomando los mismos tranquilizantes que les dan a los caballos”. También ha asegurado que va a ser “más ambicioso que el año pasado” y que tiene varias sorpresas preparadas. No ha querido desvelar muchos detalles de la gala, pero ha sido preguntado acerca de si hablará acerca de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Su respuesta ha sido invitar a los espectadores a que la vean. “Que conecten y lo vean. Estoy usando lo que la gente ve en las noticias para que sigan los Oscar. Y ese es un punto todavía más bajo”, reía, haciendo ver que el espectador conectará con la gala para saber si hay críticas hacia la situación política.

Conan O'Brien, rodeado de periodistas y cámaras, desenrolla la alfombra roja de los 98º premios Oscar. Carlos Barria (Reuters)

Vestido con un mono vaquero, a modo de operario o técnico, ha asegurado que le encantaba la prenda, que era “muy cómoda y útil”, y que estaba pensando en ponérsela el domingo. El de Massachussets, de 62 años, no ha querido dar sus favoritas para la noche en la que se celebran las mejores películas de la temporada; ha afirmado que no sería correcto por su parte. Pero no ha podido dejar de apuntar a alguien en concreto: la actriz Rose Byrne, candidata por la película independiente Si pudiera, te daría una patada, en la que se mete en la piel de una sufrida madre superada por el agotamiento... y en la que O’Brien interpreta, precisamente, a su terapeuta. Byrne ganó el Globo de Oro por dicho premio, y parte como segunda en las apuestas del Oscar a la mejor actriz, en una categoría encabezada por la irlandesa Jessie Buckley, por Hamnet, pero su compañero no ha querido dejar de alabarla.

El montaje, en Hollywood Boulevard, de la alfombra roja de los Oscar, el 11 de marzo de 2026. Frazer Harrison (WireImage)

“Es un gran año para las películas, para el cine, y estoy realmente contento de estar aquí”, ha afirmado O’Brien, rodeado de periodistas de todos los países del mundo que le pedían saludos para sus regiones, desde Corea hasta México. “Oh, México. Yo grabé una telenovela allí, llevaba un bigote”, comentaba divertido. ¿Y habla español? “Sí, un poquito. Estudié español en la escuela secundaria para 10 minutos y cuando puedo hablo español", comentaba, precisamente, en español.

O’Brien ha pasado apenas 15 minutos en la alfombra. Pero mientras, y después, los operarios seguían trabajando, colocando los más de 275 metros de largo de alfombra, por casi 20 de ancho que se expandirán por toda la entrada de los premios y por toda la calle, por el centro del famoso Paseo de la Fama de Hollywood, esta semana más hollywoodiense y con más estrellas que nunca.