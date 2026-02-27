‘Scarlet’: un ‘Hamlet’ femenino y antibélico en un impresionante ‘anime’

Un lugar donde confluyen la vida y la muerte. Donde no existe el tiempo. Ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. El cineasta japonés Mamoru Hosoda, de 58 años, uno de los grandes de la animación de su país desde hace algo más de década y media, siempre ha gozado de una imaginación desbordante que nunca se sabe bien de dónde parte: si su origen está en las imágenes, para luego llevarlas a conceptos abstractos, o si nace precisamente en esas tesituras tan complejas y trascendentes, para posteriormente envolverlas en figuraciones impactantes. En Scarlet, su nueva y excelente película, ha pergeñado este lugar más allá de cualquier convención. Y lo ha rodeado de su habitual fusión de géneros y tonos: el romance, la fantasía y la aventura, con evidentes ecos shakesperianos, y un precioso antibelicismo de corte utópico.

Más información La fuerza imparable del ‘anime’ en 2025 revienta la taquilla a katanazos

Ante Scarlet, se sea o no admirador del anime japonés, o incluso especialista o simple lego que por fin se acerca al cine para admirar en pantalla grande lo que, en todo caso, se ha vislumbrado a través de una televisión, se tiene en todo momento una impresión de película no solo hermosa sino también importante. Hosoda lega un puñado de imágenes memorables que perdurarán en la retina del espectador, junto con un cúmulo de referencias occidentales y orientales que mezclan bien en al armazón ético del director, también guionista en solitario.

Imagen de 'Scarlet'.

Si en Belle (2021), su bello y terrible penúltimo trabajo, aunaba el romanticismo adolescente con la mística de la Bella y la Bestia, aquí inventa una pareja imposible en ese purgatorio en el que nadie tiene la certeza de si está vivo o muerto, si habita el presente o un tiempo aún por concurrir: un joven enfermero contemporáneo, y una princesa danesa del siglo XVI, que no es sino un trasunto del Hamlet de Shakespeare en versión femenina y aguerrida. Por la historia desfila un padre noble y bondadoso, una Gertrudis aún más arpía, adúltera y ambiciosa, casi lindando con Lady Macbeth, un tío Claudio brutal y ominoso, y hasta unos Rosencrantz y Guildestern con el mismo tipo gamberro y casi cómico que en aquella fantástica relectura shakesperiana de Tom Stoppard en Rosencrantz y Guildestern han muerto.

Más información Lea aquí las críticas de cine

La exuberante imaginación de Hosoda, forjado profesionalmente como animador en el estudio Ghibli de Hayao Miyazaki, provoca que en algún instante fugaz se camine peligrosamente por la fina línea entre lo inaudito y lo delirante, pero las muy expresivas imágenes de Hosoda siempre lo redimen. En su parábola antibélica puede haber mucho de irrealizable respecto de la bondad del ser humano y la construcción de un mundo sin guerras (como ya alumbró en Summer Wars, de 2009, con aquellas existencias al margen de las miserias cotidianas). Pero en su universo de todas las épocas, junto a ese impresionante mar embravecido que no surge de la tierra sino del cielo, acaban primando la contemporaneidad y las emociones reales: esos refugiados en busca de un hogar que derriban murallas de odio e intolerancia, de la mano de una princesa danesa, como un verdadero ejército de la honradez y el perdón ajeno al rencor. Así, el director de La chica que saltaba a través del tiempo (2006), por mucho que fuerce un tanto su moralidad en pos de un mensaje pacifista definitivamente quimérico, se gana a la audiencia con su generosidad y, aún más, con su arte.