Primeras imágenes de los actores caracterizados en las cuatro películas sobre The Beatles

El mismo día en que los Beatles actuaron juntos en directo por última vez —hace casi 60 años—, han salido a la luz las primeras imágenes de los actores que darán vida a la banda en cuatro películas biográficas. Se trata de una serie de postales impresas en las que pueden verse a Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) y Barry Keoghan (Ringo Starr) en el ambicioso proyecto de Sony The Beatles - A Four-Film Cinematic Event (Un evento cinematográfico de cuatro películas), dirigido por Sam Mendes.

Ha pasado más de medio siglo desde aquel 30 de enero de 1969, en que los ingleses sorprendieron con el mítico Concierto en la azotea (Rooftop concert) en Londres. Y la mañana de este viernes vuelven a aparecer (pero en otra piel), esta vez en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA). La institución reveló en sus redes sociales que habían recibido las postales de parte de la productora para promocionar la película: “Las hemos escondido por toda la LIPA y queremos que los estudiantes las encuentren”. Las imágenes de los cuatro actores —de entre 28 y 32 años— caracterizados, efectivamente fueron encontradas.

Es la primera vez que Apple Corps, la propietaria de los derechos de la banda, junto con Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison, da permiso para la realización de películas biográficas sobre los Beatles. “Cada hombre tiene su propia historia, pero unidos son legendarios”, dijo el director Sam Mendes, responsable de American Beauty o 1917, cuando anunciaron la película. Durante la presentación, el año pasado, señaló que se trataba de la primera “experiencia maratoniana en cines”, aunque sin anunciar si se estrenarán el mismo día o una cada semana, en abril de 2028.

Después de Gladiator II, Paul Mescal, niño bonito del cine independiente gracias a Aftersun y Normal People, será Paul McCartney. Tras ser la Antorcha Humana de Los cuatro fantásticos (y en pleno rodaje de Vengadores: Doomsday), Joseph Quinn se pondrá en la piel de George Harrison. Barry Keoghan, el irlandés nominado al Oscar por Almas en pena en Inisherin y actual Joker, dará vida a Ringo Starr. Y Harris Dickinson, recientemente visto en Babygirl, tendrá el papel más interesante: el de John Lennon.

La primera presentación de los actores en sociedad fue la de toda una banda de rock, durante la exposición de Sony en la convención para las salas cinematográficas de Estados Unidos, la CinemaCon, en Las Vegas, el año pasado. El cuarteto hizo su entrada principal caminando como en la portada del disco Abbey Road (la del paso de cebra), con reverencia incluida.

Cada una de las películas se centrará en un miembro diferente de la banda. Completan el reparto Saoirse Ronan como Linda McCartney, James Norton como Brian Epstein, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Harry Lloyd como George Martin y Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey.