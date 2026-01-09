Ir al contenido
_
_
_
_
Cine
Crítica de cine
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Rental Family (Familia de alquiler)’: teatro de las apariencias en una película para todos los públicos

La cineasta Hikari logra una bonita película de extraña calidez con un par de giros finales de enorme parecido con un filme tan similar como ‘Familia’

Brendan Fraser, en 'Rental Family (Familia de alquiler)'.
Javier Ocaña
Javier Ocaña
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Entre la agria soledad del mundo contemporáneo se abre paso un nuevo negocio: la generación de emociones y, con ello, su posible compra-venta. Por eso tiene tanto sentido una pequeña empresa como la de Rental Family (Familia de alquiler), coproducción entre Japón y Estados Unidos dirigida por Hikari, que pone en pie aquello que Fernando León de Aranoa ya había advertido en 1996 con Familia, quizá su mejor película: el necesario acogimiento de la parentela no es más que un teatro de las apariencias.

Hikari, japonesa de nacimiento forjada cinematográficamente en EE UU, donde reside desde su etapa universitaria, ha compuesto una oda al buen cine familiar, con sus gotas de comedia y sus consabidos saltos de lágrimas, que igual puede servir como apología de las bondades del linaje —de su apoyo sentimental, educativo y, por supuesto, económico—, que como reflexión crítica sobre la falacia de ciertas relaciones consanguíneas. Dependiendo de la familia que le haya tocado a cada espectador, seguro que cada uno arrimará el ascua a su sardina ideológica, pero lo cierto es que con su tono amable, tranquilo y, por momentos, punzante, y a través de un magnífico conjunto de interpretaciones, Hikari logra una bonita película de extraña calidez.

Una madre soltera que necesita un padre para lograr que su hija entre en un exclusivo (y conservador) colegio privado; un hombre de mediana edad precisado de cariño que compra un entierro propio en el que ver cómo sus allegados le loan y lloran; un viejo actor olvidado al que su hija le regala una última entrevista para una revista. Son algunos de los trabajos que lleva a cabo la empresa de Rental Family, y en la que entra a currar su protagonista, interpretado por Brendan Fraser: un actor de medio pelo que lleva siete años (mal)viviendo en Japón, y al que contratan para ejercer de “estadounidense triste”. Soledades, vulnerabilidades, depresiones. Nuestro tiempo contemporáneo, envuelto en la espiritualidad oriental, aunque siempre apegado a algo esencialmente universal: la búsqueda de nosotros mismos.

Además de aquel formidable debut de León de Aranoa, un buen puñado de películas ha cavilado acerca del espejismo de la familia feliz y de su irónico reverso: la dichosa realidad de una prole inventada. Ya sea con la retorcida crueldad de Yorgos Lanthimos en Alps, o con la misteriosa delicadeza social de Kirokazu Kore-eda en Asunto de familia. No obstante, es con la película española con la que Rental family encuentra mayores paralelismos (habría que preguntar a Hikari si la ha visto), sobre todo en un par de giros finales de enorme parecido con una emblemática secuencia de Familia (“¡Con lo bien que estaba saliendo todo! ¡Mira que yo no quería un hijo gordo!”), y en la casualidad de que ambos cineastas utilicen un espejo como metáfora esencial de la historia.

En Rental Family todos mienten a los demás, pero la clave está en que todos se engañan a sí mismos. Y en ese sentido resulta irreprochable el mensaje final de Hikari —directora de varios capítulos de Bronca y de Tokyo Vice, series que fusionaron lo occidental y lo oriental—. Por su comunión de, por fin, lealtades, y también por su tono de película cordial para espectadores de 9 a 99 años.

Y en esa línea, además del plantel de personajes e intérpretes secundarios, tiene una enorme importancia el excelente trabajo de Fraser, que, a partir de sus rotundos cambios físicos en cuerpo y rostro desde aquel joven de Dioses y monstruos y La momia, ha ido encontrando acomodo en un tipo de personaje que borda. El del bonachón solitario al que dan ganas de achuchar, y que podríamos ser cualquiera de nosotros, necesitados de emociones, en un punto de determinado de la vida.

Rental family (Familia de alquiler)

Dirección: Hikari.

Intérpretes: Brendan Fraser, Mari Yamamoto, Takehiro Hira, Akira Emoto.

Género: tragicomedia. Japón, 2025.

Duración: 103 minutos.

Estreno: 9 de enero.


Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Javier Ocaña
Javier Ocaña
Crítico de cine de EL PAÍS desde 2003. Profesor de cine para la Junta de Colegios Mayores de Madrid. Colaborador de 'Hoy por hoy', en la SER y de 'Historia de nuestro cine', en La2 de TVE. Autor de 'De Blancanieves a Kurosawa: La aventura de ver cine con los hijos'. Una vida disfrutando de las películas; media vida intentando desentrañar su arte.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

‘Rondallas’: un amable duelo colectivo a ritmo de folclore gallego

Elsa Fernández-Santos

‘La asistenta’: una intriga psicológica tan demencial como irresistible

Javier Ocaña

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_