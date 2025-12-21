Muere a los 78 años el actor Celso Bugallo, premio Goya por ‘Mar adentro’

El veterano intérprete gallego debutó en la gran pantalla a los 53 años y fue un habitual del cine de Fernando León

El actor pontevedrés Celso Bugallo Aguiar, ha fallecido este sábado en Pontevedra. Nacido en Vilalonga (Sanxenxo), el próximo 1 de enero hubiera cumplido 79 años. Bugallo tenía una larga trayectoria teatral, pero hasta los 52 años no debutó en el cine a las órdenes de José Luis Cuerda en La lengua de las mariposas. En ese momento empezó a recuperar el tiempo perdido en el audiovisual, y su carrera se ha cerrado con más de medio centenar de trabajos en cine y series: el año pasado estrenó la miniserie El caso Asunta y la película de terror Estación Rocafort.

Desde entonces se convirtió en uno de los secundarios más trabajadores del cine español gracias a títulos como Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, y La vida que te espera, de Manuel Gutiérrez Aragón. Con Alejandro Amenábar ganó su primer premio Goya a mejor actor secundario con Mar adentro, al encarnar al hermano de Ramón Sampedro, y con Fernando León repitió en varias ocasiones y logró una segunda candidatura al Goya con El buen patrón.

Tras su debut en el cine con Cuerda, su aparición en Lena (2001) y capítulos de series como Periodistas, Mareas vivas y Galicia exprés, fue León de Aranoa quien logró que Bugallo alcanzara cierta popularidad, por su doloroso papel como Amador en Los lunes al sol. Bugallo adecuó el personaje a su personalidad, austera y sencilla, y eso le dio vuelo al papel.

Su galleguidad y su facilidad para dibujar esos personajes entre secos y amargados, que escondían en su interior pasados tumultuosos y lastres vitales le abrieron la puerta a rodajes en su comunidad autónoma como El lápiz del carpintero u otras partes del norte de España como La vida que te espera, de Gutiérrez Aragón.

En 2004 llegó Mar adentro, de Amenábar, en la que encarnó a José Sampedro, el hombre que no entiende la decisión de buscar la muerte de su hermano tetrapléjico. Con ese personaje ganó el Goya y el drama llegó hasta los Oscar, donde el filme ganó la estatuilla a mejor película extranjera, la actualmente denominada película internacional.

Curiosamente, Bugallo no creció en el noroeste de España. Su familia había emigrado de Galicia siendo él un crío, al País Vasco, primero, y a Logroño, después. En Bilbao Celso Bugallo vio Rebelde sin causa y decidió ser actor, arrebatado por la interpretación de James Dean. En Logroño se labró su carrera en los escenarios.

De vuelta a Galicia, siguió en el teatro. “Recuerdo que estaba en Ámsterdam y José Luis Cuerda me estaba buscando. Llamaron a mi madre y ella fue la que me dio la noticia de que Cuerda me estaba buscando para un trabajo, ¡y me vine corriendo para Galicia! Tuvimos los dos una conferencia en Allariz y me dijo: ‘Tienes que cortarte el pelo’ Ahí conocí a José Luis y a Fernán Gómez. Me pareció un milagro”, contaba en 2020 en La Voz de Galicia.

Con Fernando León tuvo una colaboración larga y fructífera.