‘Kontinental ‘25’: el cine antisistema de Radu Jude representa la hipocresía de este mundo
Con su habitual ingenio y humor, el cineasta rumano rodó en 10 días con un iPhone esta historia sobre las contradicciones de la Europa contemporánea
Tras dos películas tan brillantes y gamberras como No esperes demasiado del fin del mundo (2023) o Un polvo desafortunado o porno loco (2021), el rumano Radu Jude sigue en racha con Kontinental ‘25. Su nuevo largometraje, cuyo guion fue premiado en la última Berlinale, es una áspera tragicomedia con la especulación inmobiliaria y la hipocresía reinante de fondo. La rodó en apenas 10 días con la cámara del iPhone.
Provocador y prolífico (esta película la terminó inmediatamente después de una versión de Drácula aún sin estrenar), Jude indaga en las contradicciones del presente para, con lo mínimo, profundizar en cuestiones nada sencillas. Kontinental ‘25, cuyo título es un guiño sarcástico a Roberto Rossellini y su Europa ‘51, se inspira en una historia real que el cineasta leyó en el periódico. Contaba el desahucio de un mendigo que vivía en el sótano de un edificio comprado para abrir un hotel de lujo. El trágico destino de este pobre vagabundo se cruza con el de la funcionaria judicial encargada del desahucio, una mujer de origen húngaro que, traumatizada por las consecuencias de su orden, deambula por la ciudad de encuentro en encuentro, carcomida por la culpa y por los dilemas de su conciencia.
El éxito económico de la ciudad de Cluj, en Transilvania, es el fondo de una película que fluye socarrona entre localizaciones naturales y largas conversaciones alrededor de una realidad que nos afecta a todos. Kontinental ‘25 toca muchos palos —el poder político y el inmobiliario, el nacionalismo, la gentrificación, la precariedad juvenil, la religión o el legado del comunismo soviético— y en todos aporta una mirada perspicaz e interesante. ¿Es la culpa una trampa más que nos permite seguir pedaleando en este sistema?, parece preguntarse Jude, mientras su protagonista, sentada en un parque con una amiga, cita a Bertolt Brecht. El dramaturgo y poeta alemán visitaba en Estados Unidos a un amigo de izquierdas, un acérrimo antiestalinista, cuando su amigo, en referencia a las purgas del dictador, lamentaba desolado que Stalin no paraba de matar a inocentes. A lo que Brecht respondió: “Cuanto más inocentes son, más merecen morir”.
Kontinental ‘25 es una película hecha con urgencia y sin medios, condición que amplifica su fuerza moral y política, pero todas sus ideas (que son muchas) se resumen en el fondo de esa cita. En un mundo que pisotea de forma cruel la vida de los más débiles no hay mayor culpa que hacernos los inocentes.
KONTINENTAL ‘25
Dirección: Radu Jude.
Intérpretes: Eszter Tompa, Gabriel Spahiu, Adonis Tanta, Serban Pavlu, Mardare Oana.
Género: tragicomedia. Rumanía, 2025.
Duración: 109 minutos.
Estreno: 12 de diciembre.
