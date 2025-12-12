Ir al contenido
_
_
_
_
Cine
Crítica de cine
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Kontinental ‘25’: el cine antisistema de Radu Jude representa la hipocresía de este mundo

Con su habitual ingenio y humor, el cineasta rumano rodó en 10 días con un iPhone esta historia sobre las contradicciones de la Europa contemporánea

Eszter Tompa, en 'Kontinental '25'.
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Tras dos películas tan brillantes y gamberras como No esperes demasiado del fin del mundo (2023) o Un polvo desafortunado o porno loco (2021), el rumano Radu Jude sigue en racha con Kontinental ‘25. Su nuevo largometraje, cuyo guion fue premiado en la última Berlinale, es una áspera tragicomedia con la especulación inmobiliaria y la hipocresía reinante de fondo. La rodó en apenas 10 días con la cámara del iPhone.

Provocador y prolífico (esta película la terminó inmediatamente después de una versión de Drácula aún sin estrenar), Jude indaga en las contradicciones del presente para, con lo mínimo, profundizar en cuestiones nada sencillas. Kontinental ‘25, cuyo título es un guiño sarcástico a Roberto Rossellini y su Europa ‘51, se inspira en una historia real que el cineasta leyó en el periódico. Contaba el desahucio de un mendigo que vivía en el sótano de un edificio comprado para abrir un hotel de lujo. El trágico destino de este pobre vagabundo se cruza con el de la funcionaria judicial encargada del desahucio, una mujer de origen húngaro que, traumatizada por las consecuencias de su orden, deambula por la ciudad de encuentro en encuentro, carcomida por la culpa y por los dilemas de su conciencia.

El éxito económico de la ciudad de Cluj, en Transilvania, es el fondo de una película que fluye socarrona entre localizaciones naturales y largas conversaciones alrededor de una realidad que nos afecta a todos. Kontinental ‘25 toca muchos palos —el poder político y el inmobiliario, el nacionalismo, la gentrificación, la precariedad juvenil, la religión o el legado del comunismo soviético— y en todos aporta una mirada perspicaz e interesante. ¿Es la culpa una trampa más que nos permite seguir pedaleando en este sistema?, parece preguntarse Jude, mientras su protagonista, sentada en un parque con una amiga, cita a Bertolt Brecht. El dramaturgo y poeta alemán visitaba en Estados Unidos a un amigo de izquierdas, un acérrimo antiestalinista, cuando su amigo, en referencia a las purgas del dictador, lamentaba desolado que Stalin no paraba de matar a inocentes. A lo que Brecht respondió: “Cuanto más inocentes son, más merecen morir”.

Kontinental ‘25 es una película hecha con urgencia y sin medios, condición que amplifica su fuerza moral y política, pero todas sus ideas (que son muchas) se resumen en el fondo de esa cita. En un mundo que pisotea de forma cruel la vida de los más débiles no hay mayor culpa que hacernos los inocentes.

KONTINENTAL ‘25

Dirección: Radu Jude.

Intérpretes: Eszter Tompa, Gabriel Spahiu, Adonis Tanta, Serban Pavlu, Mardare Oana.

Género: tragicomedia. Rumanía, 2025.

Duración: 109 minutos.

Estreno: 12 de diciembre.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos - twitter
Crítica de cine en EL PAÍS y columnista en ICON y SModa. Durante 25 años fue periodista cultural, especializada en cine, en este periódico. Colaboradora del Archivo Lafuente, para el que ha comisariado exposiciones, y del programa de La2 'Historia de Nuestro Cine'. Escribió un libro-entrevista con Manolo Blahnik y el relato ilustrado ‘La bombilla’
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Berlanga en Rumanía

Javier Ocaña

‘Belén’, un enérgico drama judicial sobre el caso que impulsó ‘la ola verde’ de las mujeres argentinas

Elsa Fernández-Santos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  2. El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo
  3. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  4. La asociación de fiscales progresistas ve en la sentencia del Supremo “un giro constitucionalmente letal”
  5. Uno de los periodistas del juicio del fiscal general: “Conmino al Supremo a que deduzca testimonio”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_