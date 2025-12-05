La nueva ‘Avatar’, ‘Valor sentimental’, el debut de Kate Winslet como directora y otras de las películas de estreno más esperadas de diciembre

Un repaso al cine que llega a la cartelera y también a plataformas como Netflix o Filmin

Diciembre suele ser un mes bueno para la cartelera por el frío y los días libres. Pero también es un mes en el que los éxitos son pocos, gigantescos, pero pocos. Con la resaca todavía de Wicked y Zootrópolis en la taquilla, este mes el golpe sobre la mesa lo vuelve a dar James Cameron y Avatar, saga en la que nunca se confía, pero que vuelve para arrasar en el top histórico de lo más visto. Pero, además, este mes llega una de las grandes favoritas al Oscar o películas para tener a los niños entretenidos en Navidad (eso sin contar las decenas de telefilmes para las fiestas que estrenan las plataformas).

Netflix, por ejemplo, vuelve a convertir a Santiago Segura en Papá Noel en la comedia familiar La Navidad en sus manos 2 (5 de diciembre); y, además, estrena en la plataforma (tras pasar por unos pocos cines) la espalda tercera parte Puñales por la espalda: De entre los muertos (día 12). Filmin, por su parte, lanza la versión remasterizada del clásico chino Yi Yi (día 5) y estrena el documental Zodiac Killer Project (día 26), que pone en duda la sobrexplotación del true crime.

El resto del mes se completa con estos estrenos en cine y plataformas:

Golpes

El guionista de Alberto Rodríguez se pasa a la dirección en cine con un thriller adrenalínico con un experto en el género como es Luis Tosar. En el centro dos hermanos enfrentados, un policía y un ladrón, hijos de dos fusilados en los años cincuenta. Una historia muy española pero con toda la acción de una superproducción.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 5, en salas.

Five Nights at Freddy’s 2

Ahora que los superhéroes están en horas bajas (no hay ni un Marvel entre las 10 más taquilleras de 2025), los videojuegos se erigen como la gran referencia de Hollywood para construir franquicias. Esta, en concreto, fue una de las grandes sorpresas de 2023. Todo un fenómeno entre los adolescentes que convirtieron el ir al cine para ver esta película de terror con peluches en todo un evento. ¿Volverá a dar otra vez en la tecla este segundo viaje a la pizzería? Es el reto.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 5, en salas.

Valor sentimental

La nueva película de Joachim Trier, lanzado por La peor persona del mundo, se ha convertido en una de las lanzadas en la carrera al Oscar. “La ternura es el nuevo punk”, decía hace unos días a EL PAÍS el director sobre este drama de un viejo director que le pide a una de sus dos hijas abandonadas que protagonicen su última película.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 5, en salas.

Frontera

Este mes el cine español trae también una clásica historia de las guerras del siglo XXI y el franquismo, que nos traslada a 1942 y a la aduana en los Pirineos. Una historia heroica que recuerda a El maestro que prometió el mar sobre los españoles que ayudaron a escapar a los judíos. Asier Etxeandia, Miki Esparbé, Bruna Cusí y Jordi Sánchez están en el elenco.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 12, en salas.

Vida privada

Jodie Foster habla un francés perfecto, ya que estudió en el Liceo. Ahora por fin se prueba con el idioma en pantalla en un thriller en el que se convierte en una psiquiatra que investiga la muerte de una paciente. Todavía le quedan retos a esta actriz que lleva 50 años de cine en su piel.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 19, en salas.

Avatar: fuego y cenizas

Avatar ha vuelto en otra película tan espectacular y gigante como las anteriores. Después de arrasar en las dos anteriores entregas, James Cameron regresa dispuesto a arrasar y con un reto al espectador y a la industria: si esta entrega no hace el dinero suficiente, no podrá rodar la cuarta y quinta entrega. Nadie sabe hacer cine como él, con tanta profundidad en sus personajes y su creciente familia protagonista y, al mismo tiempo, tanta capacidad para la técnica. Es el momentodescubrimos una nueva tribu en Pandora, la del fuego, mientras que la batalla por el planeta contra los humanos crece.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 19, en salas.

Keeper

Tras Longlegs y The Monkey, Osgood Perkins se confirma como el maestro del terror independiente con esta pequeña película de una pareja encerrada en una cabaña. No ha recibido el abrazo de la crítica, pero el director siempre es alguien al que seguir la pista, siempre sentimental y personal.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 19, en salas.

El extranjero

François Ozon adapta el íntimo clásico de Albert Camus, aunque ni siquiera con estos nombres detrás ha recibido el beneplácito de la crítica. “El personaje prefiere no desperdiciar palabras y aborrece la mentira. Así que respetará más un juicio sintético y honesto sobre la película: resulta plana“, decía Tommaso Koch en Venecia.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 19, en salas.

Father Mother Sister Brother

Jim Jarmusch está de vuelta con una historia coral sobre una familia, dividida en tres países, muchas gafas de pasta y reparto espectacular: Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling... y un León de Oro bajo el brazo que casi sonó más como premio a su carrera.

¿Cuándo y dónde verla? El miércoles 24, en salas.

Adiós, June

Tras décadas como una de las actrices más aplaudidas de Hollywood, Kate Winslet se pasa a la dirección con una película de Navidad con flema británica para la que se acompaña de Helen Mirren, Toni Collette o Timothy Spall. Esta tragedia mundana reúne a cuatro hermanas que en los últimos días del año despiden a su madre ingresada en el hospital. Un planazo para llorar en este día.

¿Cuándo y dónde verla? El miércoles 24, en Netflix.

Anaconda

Todas las franquicias vuelven. También esta, aunque ahora convertida en una comedia gamberra con Jack Black, la gran estrella del cine familiar actual tras el éxito de Jumanji y Minecraft. El cine de Black es ya un subgénero en sí mismo, y da igual cómo se llame la película. Pero lo curioso aquí es que la historia toma un giro metalingüístico: en la película, los protagonistas quieren hacer un remake de Anaconda, y para ello se embarcan en un viaje a la selva. En el camino, por supuesto, habrá una serpiente gigante devoradora de humanos.

¿Cuándo y dónde verla? El jueves 25, en salas.

Bob Esponja: una aventura pirata

Bob Esponja va a por su sexta película sin perder un ápice de su fama, y como una de las series más famosas de plataformas. Una de las franquicias (y hoy eso es todo lo que vale en Hollywood) que seguirá eternamente dando éxitos a Paramount.

¿Cuándo y dónde verla? El jueves 25, en salas.

Homo Argentum

El actor Guillermo Francella y los polémicos Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado) se vuelven a reunir en esta película dividida en 16 historias (todas protagonizadas por el mismo actor) que llega tras causar mucho revuelo en Argentina. Una sátira política contra “la progresía” y con los tópicos ya habituales de estos creadores. Para situarnos: fue aplaudida por el presidente Milei como “antiwoke”.

¿Cuándo y dónde verla? El jueves 25, en salas.

Ruido

Filmin se pasa a las películas originales con esta historia que describen como un 8 Millas a la española sobre una rapera afrodescendiente en la periferia de Barcelona. Asaari Bibang, que interpreta a la madre que desaprueba todo eso, ya suena para el Goya.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 26, en Filmin.