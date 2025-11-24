Muere Udo Kier, actor de más de 200 películas de culto y amigo de Andy Warhol

El actor alemán Udo Kier ha fallecido este domingo a los 81 años, según ha confirmado su pareja, Delbert McBride, y ha adelantado la revista estadounidense Variety. Amigo de Andy Warhol,David Hockney o Keith Haring, participó en más de 200 títulos de culto, casi siempre en personajes secundarios. Paul Morrissey, Dario Argento, Gus van Sant, Lars von Triery, por supuesto, Rainer Werner Fassbinder fueron sus maestros y Kier, su actor fetiche.

En 2021 firmó su primer papel protagonista con Todd Stephens, que contó con él en Swan Song para hacer de un pintoresco peluquero al que sacan de su retiro en una residencia de ancianos para que devuelva a sus años de gloria a una antigua clienta que acaba de fallecer.

Nació en Colonia, hijo de madre soltera y única superviviente (junto con su hijo recién nacido) de un bombardeo aliado que acabó con las paredes de la sala de maternidad en la que acababa de dar a luz. Fue vegetariano forzoso —“porque mi madre solo podía darme sopas, sopas y sopas”, recordaba en las entrevistas—. Así hasta los 17 años, cuando se fue a Inglaterra. “No porque quisiera ser actor. Lo que quería era trabajar en una compañía tipo Bayer y viajar por el mundo”, contó en EL PAÍS.

Ahí le convencieron para dedicarse a la interpretación, “cuando los periódicos hablaban de la nueva ola del cine”, y le gustó la atención. También por entonces conoció a un joven Fassbinder, de 15 años, en un bar de camioneros y su amistad se convirtió en colaboración y camaradería.

Kier no recordaba los guiones de las películas que hacía, pero sí los momentos que le llevaron a aceptarlos. Por ejemplo, de cuando Van Sant, al que conoció en el Festival de Berlín, le ofreció trabajar en Mi Idaho privado.“Pensé que los directores deben de sentirse muy solos en los festivales y por eso ofrecen papeles”, contaba a este diario en 2021. De Alexander Payne se le quedó grabado la torre de atún con aguacate que se comieron juntos cuando le conoció para Una vida a lo grande. Y de John Carpenter, la leche que estaba poniendo en su café, en Musso & Frank, cuando le ofreció para Cigarette Burns (El fin del mundo en 35mm).

La relación con Von Trier también se fraguó en un festival, pero en este caso fue Kier quien inició la búsqueda. Acababa de ver El elemento del crimen y decidió que tenía que conocerle. Trabajaron durante más de 30 años juntos y fue padrino de su hija mayor.

Este mismo año, Kier apareció en El agente secreto, la película de Kleber Mendonça Filho por la que el también actor Wagner Moura recibió el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes de 2025.