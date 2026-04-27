Karol G en España: fechas, preventa y venta de entradas

La gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ llevará a la artista colombiana a 20 países en estadios de América y Europa

Karol G actuará dos veces en Barcelona, Madrid y Sevilla en 2027. La artista colombiana ha anunciado tres nuevas fechas en España para la gira Viajando por el mundo Tropitour. En total son 42 los conciertos que celebrará en los próximos meses y la preventa ya está activa desde este lunes 27 de abril.

El primer concierto en España será el 3 de junio en la Ciudad Condal, donde actuará dos días seguidos en el Estadi Olimpic. Las siguientes dos paradas serán en la capital andaluza los días 11 y 12 de junio. En Madrid, se subirá al escenario del Riyadh Air Metropolitano los días 24 y 25 de junio.

Cómo comprar las entradas

En España se puede acceder de forma anticipada a la compra de entradas mediante distintas preventas, incluyendo una exclusiva de la artista que se inicia este lunes. Para participar en la preventa en Estados Unidos, Canadá y Europa, los fans debían haberse registrado en karolgmusic.com antes del 24 de abril a las 16.00.

La preventa en Live Nation es a partir del miércoles 29 de abril a las 10.00 de la mañana hora peninsular española. El resto de las entradas estarán a la venta el jueves 30 de abril a las 10 de la mañana en Livenation.es y Ticketmaster con precios que van desde los 70,50 euros.

Fechas de la gira de Karol G

2026

24 de julio: Chicago.

29 de julio: Toronto.

2 de agosto: Washington.

7 de agosto: Las Vegas.

14 de agosto: Los Ángeles.

21 de agosto: San Francisco.

26 de agosto: Seattle.

29 de agosto: Phoenix.

2 de septiembre: San Antonio.

6 de septiembre: El Paso.

12 de septiembre: Boston.

17 de septiembre: Nueva York.

24 de septiembre: Atlanta.

27 de septiembre: Houston.

2 de octubre: Miami.

9 de octubre: Tampa.

15 de octubre: Dallas.

6 de noviembre. Monterrey.

13 de noviembre: Ciudad de México.

27 de noviembre: San José.

4 de diciembre: Bogotá.

2027

15 de enero: Quito.

22 de enero: Lima.

28 de enero: Santiago de Chile.

5 de febrero: Buenos Aires.

12 de febrero: Säo Paulo.

19 de febrero: Santo Domingo.

26 de febrero: San Juan.

3 de junio: Barcelona.

4 de junio: Barcelona.

11 de junio: Sevilla.

12 de junio: Sevilla.

18 de junio: Lisboa.

24 de junio: Madrid.

25 de junio: Madrid.

1 de julio: París.

6 de julio: Londres.

10 de juio: Amsterdam.

14 de julio: Varsovia.

17 de julio: Düsseldorf.

21 de julio: Lyon.

24 de julio: Milán.