El Poder Judicial estudiará las quejas contra el juez del ‘caso exDAO’ por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa para estudiar “las quejas recibidas” contra el juez David Maman, a cargo de la investigación contra el exjefe de la Policía José Ángel González, por decir —durante su intervención en una actividad formativa impartida en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)— que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar. El promotor Ricardo Conde tendrá que determinar ahora si hay material disciplinario suficiente para abrir un expediente o si, por el contrario, deberá archivar las diligencias.

La decisión de estudiar la actuación de Maman (titular de la plaza número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid) tiene lugar después de que el pasado 23 de abril trascendiera que el Ministerio de Igualdad había presentado una carta ante el órgano. En la misiva recogida por Europa Press, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, sostenía que las manifestaciones del juez eran “incompatibles” con la “imparcialidad” judicial. Por ello, pedía que se abrieran las diligencias informativas y, en su caso, un expediente disciplinario por una posible “falta grave”.

Las palabras que afean Igualdad fueron pronunciadas por Maman el pasado 18 de febrero, un día después de que se conocieran los titulares sobre la dimisión del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía porque el juez había admitido a trámite la querella presentada por una inspectora subordinada que le acusa de haberla violado. En la actividad informativa del Colegio de Abogados de Madrid, el instructor dijo que entendía que las mujeres acudían a los juzgados a pedir una orden de protección contra sus parejas o exparejas porque tienen “tantas ventajas” para denunciar. Parte de su intervención, que duró cerca de dos horas, fue difundida en un vídeo por La Sexta el miércoles 22 de abril: “Se le da asistencia jurídica gratuita; aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra (...)”. “¿Pero qué pierde?”, llegó a preguntarse el juez.

Maman se mostró crítico con que los juzgados de violencias contra la mujer —que tienen no solo competencias penales, sino también civiles— se hayan convertido ”en un camino casi forzado” y especialmente con la facilidad con la que se otorgan las órdenes de protección a las denunciantes. “Los abogados tienen una gran afición a visitarnos; me enfada, pero lo entiendo, se intenta forzar una vía”. “Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?“, manifestó en el acto.

02:28 El magistrado David Maman sobre la custodia compartida: "La mujer es una enemiga acérrima"

“Si yo fuese abogado, diría: ‘Tú cuéntame todo’ y, entonces, yo cojo y presento la denuncia, aunque tenga poco sentido”, subrayó en su charla. Y, además, criticó el hecho de que la denuncia ante el juzgado permita a las mujeres quitarse “de en medio” la guardia y custodia compartida de sus hijos, una figura respecto a la que “la mujer es enemiga acérrima”.

Para el Ministerio de Igualdad, las declaraciones de Maman no son “opiniones aisladas”, sino que reflejan “una serie de prejuicios estructurales”, “estereotipos de género” y “posicionamientos ideológicos” que “afectan” a la percepción de imparcialidad del órgano judicial". “Con su ideología machista y misógina debería abstenerse de juzgar al ex DAO o, si no, habría que recusarlo”, publicó la ministra Ana Redondo en su cuenta en la red social X el pasado 23 de abril.

Mientras el promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial estudia las quejas presentadas, Maman continuará con la investigación abierta contra el exjefe de la Policía por presunta agresión sexual. Según el relato de la denunciante, los hechos ocurrieron en abril de 2025, cuando la agente “se encontraba de servicio” y “recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo”. Entonces, según añadió el letrado a través de un comunicado, le ordenó llevarlo a su “vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior”, donde González la agredió sexualmente “con penetración”.

La denunciante asegura que el director adjunto operativo se valió de su “autoridad” para cometer la presunta agresión, que le “causó lesiones” y que se prolongó “hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial”. Según el abogado de la inspectora, la mujer fue “coaccionada” de forma directa por el denunciado y de forma indirecta por “otros altos cargos policiales” para que no denunciara los hechos.