La actriz de ‘Wicked’ Marissa Bode denuncia haber sido discriminada por una aerolínea: “Me negaron el embarque porque soy discapacitada”

La actriz Marissa Bode (Wisconsin, 25 años) se convirtió, en 2024, en la primera intérprete con una discapacidad física en hacer el papel de Nessarose Thropp, la hermana menor de Elphaba en Wicked. La compañera de Cynthia Erivo y Ariana Grande está en silla de ruedas desde los 11 años como consecuencia de un accidente automovilístico, aunque eso nunca la frenó para convertirse en actriz de teatro y cine. En sus redes sociales practica constantemente el activismo contra injusticias: se ha pronunciado en contra del ICE y mantiene una lucha constante por los derechos de las personas en silla de ruedas. Ahora ha utilizado su cuenta de TikTok, en la que acumula más de 235.000 seguidores, para señalar a la aerolínea Southern Airways por discriminación: “Me negaron el embarque en un vuelo porque soy discapacitada. Ojalá fuera un titular sensacionalista. Ojalá fuera falso, pero así fue”, denuncia en el vídeo.

“Detesto que esto parece estar convirtiéndose, accidentalmente, en una especie de serie en mi perfil de todas las experiencias horribles que he tenido volando, pero aquí estamos. Mientras las aerolíneas sigan teniendo actitudes hostiles, yo seguiré alzando la voz”, comienza a decir en el TikTok, que ya acumula más de 235.000 visualizaciones. Y añade: “La razón por la que estoy haciendo este vídeo es por todas las personas que están en sillas de ruedas: no viajen en Southern Airways. Nunca había escuchado de ellos antes, son una empresa muy pequeña y creen que por ser muy pequeños los pasajeros con discapacidades no pueden volar con ellos”, resume.

La actriz continua explicando lo ocurrido: tenía un vuelo de conexión con esta aerolínea y era su única opción, ya que no había muchas alternativas para llegar hasta una pequeña ciudad en Pensilvania. “Mi primer vuelo fue con United, fue un vuelo de cuatro horas lleno de adolescentes, no pude dormir mucho y solo estaba pensando en llegar y descansar“, relata. Sobre ese vuelo de conexión, explica que no podía encontrar su billete para embarcar, así que se acercó al mostrador para pedir ayuda y ahí le preguntaron: “¿Te puedes poner de pie?”, a lo que ella respondió: “No”. Entonces le dijeron: “Lo sentimos, pero por esa razón vamos a tener que negarte el embarque”. “Luego me explicaron que todos los aviones de esa aerolínea tienen escaleras para subir. ¡Increíble! Nunca había oído hablar de algo así”, asegura Bode.

“¿Por qué seguimos esperando a que haya una persona con discapacidad presente para siquiera pensar en cambiar las cosas o hacer adaptaciones? Y eso fue exactamente lo que le dije. Le dije: ‘Las personas con discapacidad no son una cuestión secundaria’. ¿Por qué, sabiendo que existen personas con discapacidad, algo que ustedes claramente olvidan con frecuencia, deciden no modernizar sus aviones? Y le dije: ‘Esto es una segregación descarada”.

El avión de la aerolínea contaba solo con 28 asientos y, según sus cláusulas, los clientes deben poder subir y bajar escalones para abordar. Además, por tener una capacidad de 28 pasajeros, no están obligados por ley a proporcionar dispositivos de elevación mecánicos para el embarque o desembarque. Sin embargo, la actriz relata en el vídeo que, antes de reservar el vuelo, su manager habló por teléfono con la compañía para asegurarse de que ella pudiera subirse al avión, y le aseguraron que no iba a haber problema.

“A esto me refiero cuando digo que siempre hay algún problema cuando vuelo”, lamenta la intérprete. “Es muy raro que esté volando y no haya ningún problema con mi asiento y no me traten con condescendencia”, denuncia. Para ella, este episodio es “mucho más que una simple falta de comunicación” o más que un “error”: “Se trata de nuestras vidas. Se trata de nuestra existencia entera. Mi silla de ruedas es mi libertad”, dice en el vídeo con más de 40.000 Me gusta. Bode finalmente hizo un viaje en coche de más de tres horas para llegar a su destino, al que iba para dar una charla.

Tras su primer vídeo de denuncia, este domingo la actriz ha hecho una segunda publicación en la que reitera que su equipo se aseguró previamente a comprar el billete que iba a poder acceder al avión e informa queel director del departamento de movilidad de Southern Airways se ha puesto en contacto con ella para disculparse y trabajar juntos en una solución para el futuro. “Yo le contesté que no quiero sacar dinero de esta situación, lo que quiero es que vaya mejor para futuros viajeros con discapacidad. Me siento agradecida de usar mi plataforma para hacer saber a otro que estas cosas pueden pasar”, asegura.