Foment perdona a Junts que rechace la regularización de migrantes porque ha frenado a Sumar

La patronal Foment del Treball sigue con satisfacción el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que impulsa el Gobierno porque considera que abre la puerta a una inyección reglamentada de mano de obra para que la economía siga funcionando. Josep Sánchez Llibre ha tildado de “fundamental” la inmigración para el sector empresarial catalán, en la reafirmación de la idea que él mismo avanzó hace meses cuando presentó un cálculo, según el cuál, se necesitan 140.000 inmigrantes al año durante la próxima década para que el empleo en España no se resienta. En una entrevista en La2Cat Sánchez Llibre ha manifestado este lunes que echa de menos más apoyo a la regularización y ha dicho que le hubiera gustado un pacto entre PSOE y PP. El presidente de Foment, que fue diputado de CiU cuando Jordi Pujol presidía la Generalitat, no ha valorado el rechazo de Junts al proceso regulatorio de migrantes y sí ha afirmado que Junts y su líder, Carles Puigdemont, han actuado como “muro de contención” que ha evitado una crisis en España en caso de que hubieran tirado adelante las que considera “propuestas filocomunistas” de Sumar, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.

“Ya sé que es muy duro, pero gracias al señor Puigdemont y gracias a Junts han dado la posibilidad de que España no entrara en una crisis económica como entró la economía francesa cuando plantearon las 35 horas por ley”, ha dicho durante la entrevista. La buena sintonía de Sánchez llibre con Puigdemont, al que ha visitado en repetidas ocasiones en Bélgica, corre en paralelo con los recelos que muestra el máximo representante de la patronal hacia Salvador Illa y su Govern. Por ejemplo, ha criticado que desde la Generalitat se optó por excluir a Foment en el acto de presentación del consorcio de inversiones que han pactado el Ejecutivo catalán y Esquerra. “Nos invitaron a escuchar, pero a participar no”, ha aclarado Sánchez Llibre.

El déficit de infraestructuras que sufre Cataluña es uno de los asuntos que con mayor énfasis ha tratado de denunciar Foment desde hace tiempo, en el marco de un argumento que fija esa carencia como una amenaza para la competitividad empresarial. La patronal calculó que en el periodo 2009-2023 la infradotación de infraestructuras en Cataluña fue de 42.500 millones de euros. “Una tomadura de pelo”, según Sánchez Llibre.

En este sentido, Foment valoró en su momento de manera crítica el acuerdo entre el Govern y ERC para un nuevo modelo de financiación para Cataluña. Uno de los acuerdos estrella de la legislatura, y que más sudor ha costado al Govern, nacía faltado de ambición, aseguraba la entidad que comanda Sánchez Llibre, y él mismo llegó a catalogarlo de “claramente insuficiente”.

El presidente de Foment, que recientemente anunció su intención de renovar su cargo al frente de la entidad por tercer mandato consecutivo, también considera un “error” que la Generalitat haya retirado la propuesta con incentivos a los profesionales sanitarios para que reduzcan la duración de las bajas laborales y ha asegurado que hay mucha picaresca con las bajas de entre uno y tres días. Foment sitúa “el absentismo” como la principal preocupación de los empresarios. “Cada día hay 1,5 millones de personas que no van a trabajar”, ha señalado Sánchez Llibre. En esta línea, sostiene que tienen un coste para la economía española de 34.000 millones de euros anuales.

El gesto cómplice de Sánchez Llibre hacia Puigdemont llega la víspera de que el Congreso vote el decreto para la prórroga de los alquileres. Se trata de una medida impulsada por Sumar dentro del Gobierno y Junts ya ha avanzado que tiene intención de votar en contra, lo que haría caer la medida. El partido independentista catalán alega que la prórroga del precio de los alquileres que ha diseñado Sumar es un perjuicio para los pequeños propietarios.

“Si llegara el momento en que los españoles decidieran que la composición parlamentaria en España posibilitara un pacto entre PP y Junts, y otras formaciones como PNV, y ojalá pudiera estar también ERC -ha añadido-, lo aplaudiríamos”, ha dicho Sánchez Llibre.