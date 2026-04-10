Fangoria, Inna y Abraham Mateo, protagonistas de LOS40 Primavera Pop 2026

La emisora celebra su 60º aniversario y reúne en el Movistar Arena a 22 artistas, entre los que también destacaron Juan Magán, Beret, La Beba o Saiko

La primavera llegó al Movistar Arena de Madrid este viernes, 10 de abril, al ritmo de la música de Fangoria, que abrieron la gran fiesta y emocionaron al público con el tema Dramas y comedias. “¡Buenas noches! Bienvenidos a esta celebración, a este festival que celebra los 60 años de la emisora, y la razón por la que estamos aquí, porque formamos parte de esta historia. Si tenemos que hablar nuestra historia con LOS40, sin duda tenemos que cantar A quien le importa", anunció Olvido Gara. El dúo conformado por Alaska y Nacho Canut dio la bienvenida con su último sencillo, Me voy, un adelanto de lo que viene en su próximo disco, La verdad o la imaginación, que se lanza el 24 de abril.

Un año más, el festival LOS40 Primavera Pop vuelve a reunir a artistas de todos los estilos musicales. Al escenario han subido 22 intérpretes con largas trayectorias y también artistas emergentes. Ha sido el caso de los hermanos chicharreros Adexe y Nau, que han cantado La Alarma. Después ha sido el turno de Marlon con los temas Olvidé Olvidarte y Háblales. La banda ha estrenado esta misma noche su álbum Hipersensible, del que inician gira este sábado, 11 de abril. A la fiesta no ha faltado la artista rumana Inna, que ha deleitado con varios de sus éxitos globales, como Rock My Body, More Than Friends y Cola Song. “¡Te quiero mucho, Madrid!“, se despidió.

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Uno de los momentos favoritos de los asistentes fue cuando Abraham Mateo subió al escenario. Después de unos minutos de gritos de emoción de sus seguidores, el cantante interpretó su última balada, Qué tal te va sin mí? “¿Dónde están los locos enamorados?“, dijo el andaluz antes de hacer un esfuerzo por resumir 20 años de carrera y cantar Loco enamorado y Quiero Decirte. “¡Te amo, Madrid, gracias!", dijo al final de su actuación. El público recibió con la misma euforia a Juan Magán, que cerró la gran fiesta de la primavera. El representante del electrolatino, junto a Omar Montes, cantó Ayer La Vi (BPA26), la nueva versión de su éxito de 2012.

El poder femenino llegó a la escena con La Beba, que ha presentado un show con bailarines mientras cantaba el tema de electropop BEIBI. Aunque no asistió en persona a la cita, Aitana estuvo presente en las pantallas del recinto con el videoclip de SUPERESTRELLA, que levantó al público de sus asientos y les llevó a cantar la canción a todo pulmón.

La siguiente estrella, que también salió del programa Operación Triunfo en la edición de 2023, ha sido Chiara Oliver. Pese a que la canción margaritas se estrenó el 26 de marzo, el público se sabía la letra a la perfección y la acompañaron cantando un sencillo que forma parte del álbum no fue real, disponible el próximo 7 de mayo. De la misma edición de OT estuvo Ruslana con las guapas no morimos de verdad.

La Beba, en su actuación en el concierto LOS40 Primavera Pop. Kiko Huesca (EFE)

Los presentadores, Dani Moreno, El Gallo, y Cristina Boscá, cedieron el micrófono a Álvaro de Luna. Dime dónde estás es el adelanto de su próximo álbum de pop rock Azulejos. En la misma línea, Bombai, el grupo conformado por los amigos Javi, Vicente y Ramón han presentado el tema Quiero estar contigo hasta el amanecer.

Con las linternas de los móviles el público ha llenado de luces el Movistar Arena para acompañar el tema LUCIÉRNAGAS, del asturiano Enol. Y el reguetón llegó de la mano de Saiko, el granadino de 23 años que comenzó su carrera en 2020 y ya acumula casi 11 millones de oyentes en Spotify. Los asistentes bailaron después al ritmo de El fin del mundo, de los rockeros La La Love You, quienes también interpretaron El principio de algo y fueron artífices de uno de los momentos más eufóricos de la noche.

La cantante Inna actúa durante LOS40 Primavera Pop en el Movistar Arena. Kiko Huesca (EFE)

Samuray Jai se unió a Naiara para interpretar Obsesión. Su último single, en el que también colabora Vito Salamanca. El Primavera Pop también reunió a cantantes como DePol, Beret, Nil Moliner, Samuraï y Clarent.

Además, el público ha podido participar para conseguir varios premios, como un par de camisetas con 100 euros dentro o entradas para los LOS40 Music Awards Santander 2026. Para celebrar los 60 años de LOS40, los asistentes cantaron el Cumpleaños feliz, acompañado del flas de las linternas a modo de velas.

El final de la noche fue para Omar Montes, con fuego y bailarines en el escenario, que interpretó El Conjuntito. El madrileño anunció el mes pasado en el programa El Hormiguero que 2026 será su último año en la música y que está planeando un retiro temporal tras una década de carrera.

LOS40 Primavera Pop tienen su segunda cita este sábado, 11 de abril, en el Olimpic Arena de Badalona, en la que, además de artistas que repetirán su actuación de Madrid, se sumarán The Tyets, Oliver, Diana Murr, Max Navarro, Ceaxe y 31 FAM.