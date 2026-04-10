Un millón de premio literario... ¿pero cuánto se queda Hacienda?

El nuevo Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, que en su primera edición ha recaído sobre el El buen mal de la argentina Samantha Schweblin como mejor libro del año, tiene una dotación de un millón de euros. Se presume que el premio busca ser una versión más “literaria” que el más “comercial” premio Planeta, dotado con la misma cantidad. En ambos casos la comidilla suele ser el montante más que los textos, muy lejos de otros premios literarios, y en un oficio frecuentemente precarizado: la literatura no da de comer. Y una de las preguntas habituales es cuánto tributan los premios literarios. Qué le queda “limpio” al autor laureado.

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Se dan varias posibilidades. La primera bifurcación se abre entre los premios que tributan y aquellos que están exentos, a decisión del Estado, por su relevancia pública. En esta segunda opción, los que se cobran inmaculados en toda su cuantía, están, por ejemplo, el premio Cervantes, que otorga 125.000 euros a la trayectoria de un escritor en lengua española, o los premios nacionales, que distinguen a los mejores del año en diferentes disciplinas (narrativa, cine, danza, poesía, arte, circo, cómic, etc) con una dotación general de 30.000 euros. “Los voy a gastar con parsimonia, porque ando muy mal”, dijo Álvaro Pombo cuando fue galardonado con el Cervantes. En su caso, puede gastar hasta el último euro.

Entre los que tributan hay también varias opciones. “Algunos premios relacionados con editoriales y otras instituciones, y que incluyen la publicación, se dan en calidad de anticipo de los derechos de autor”, explica el abogado de la Asociación Colegial de Escritores Carlos Muñoz Viada. Es el caso del Planeta: cuando Sonsoles Ónega o Juan del Val ganan un millón se considera un adelanto por los beneficios de las ventas. Es decir, hasta que sus derechos de autor por la venta de cada libro no lleguen al millón, no empezarán a cobrar más. La cuestión en cuanto a los adelantos es que es la editorial quien asume el riesgo: si no vendieran ningún ejemplar, la editorial ingresaría cero euros, pero el autor mantendría su ingreso.

Por lo general, el porcentaje correspondiente al autor en la venta de un libro ronda el 10%, aunque autores exitosos pueden negociar mejores porcentajes o negociar una diferente retribución por tramos de ejemplares vendidos. Si un libro cuesta 20 euros, un autor se lleva dos euros: hay que vender muchos libros para ganar cantidades significativas, por eso es difícil vivir solo de las ventas y la mayoría de los escritores tiene que compaginar otros trabajos relacionados (o no) con su labor creativa. Colaboraciones en prensa, cursos, conferencias.

El ingreso del Planeta, o de cualquier premio que se de en calidad de anticipo, pues, estaría sujeto a la tributación habitual en el IRPF. En el caso de un millón supondría en torno a un 45% de lo ingresado en la siguiente declaración de la renta. Pero aquí hay una particularidad: el decreto Balcells, Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, que toma el nombre de la célebre agente literaria Carmen Balcells (famosa por su vínculo con los autores del bum latinoamericano; muchos de cuyos representados ganaron el premio Planeta), que fue quien lo promovió hasta conseguir implantarlo.

Una posibilidad que, como explica Carlos Muñoz Viada, muchos escritores no conocen, ni tampoco muchos asesores fiscales, por su carácter peculiar y de nicho. “El decreto Balcells permite que se difiera el pago a medida que se realizan las ventas”, dice el abogado. Es decir, el autor no tiene que tributar por todo el premio/adelanto de golpe, sino que puede ir haciéndolo según se venden los libros. “Pongamos que has ganado el premio Planeta en octubre pero a fin de año solo has vendido unos pocos miles de ejemplares: en ese caso solo tributarias por esas ventas, y no por el millón entero”, señala Carlos Muñoz Viana.

El caso del premio Aena es diferente: como es un galardón a la obra ya publicada, no se considera un anticipo de las ventas. Es un premio puro y duro. Y tiene una tributación estándar. “Las cuantías económicas del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana están sujetas a las retenciones fiscales que correspondan según la legislación vigente, no se encuentra reconocida una exención en IRPF”, informan desde Aena. En este caso, siguiendo a la empresa, la retención para el premio en España es del 15%. En caso de que el ganador resida fuera, se trata del 19% para residentes en la UE y del 24% para el resto de países. Samantha Schweblin reside en Alemania, así que su tributación se regirá por fiscalidad de aquel país.

Pero suponiendo que en próximas ocasiones el premiado resida en España, aunque la retención sea del 15%, eso no quiere decir que solo se pague ese porcentaje, como ocurre con la nómina o las facturas de cualquier mortal, escriba o se dedique a la fontanería. A la hora de hacer la declaración de la renta, el millón del Aena se añadiría a la masa tributaria, es decir, al conjunto de los ingresos obtenidos, y tributaría según su tramo. Un millón puede llegar a tributar un 45% en España: mucho dinero tiene mucho impuesto. Del millón quedarían unos 550.000 euros. También es un buen pico, aunque tal y como están los precios y las viviendas, seguro que no da para tanto.