Protagonista femenina, lector masculino: los hombres sí leen a las mujeres

En un mundo literario tradicionalmente dominado por autores y personajes masculinos, que una mujer sea la protagonista de una novela, ¿aleja a los hombres de su lectura? Entre otros muchos, se lo ha preguntado también una investigación de la Universidad de Cornell (Nueva York, EE UU). Y ha encontrado una respuesta muy distinta al tópico que suele darse por hecho.

Su autora, Federica Bologna, estudiante de doctorado en ciencias de la Información, reclutó a casi 3.000 participantes, la mitad hombres y la mitad mujeres, y les pidió que leyeran dos cuentos cortos: uno sobre una excursión y otro ambientado en una cafetería. Los personajes principales de ambos relatos tenían nombres neutros: Sam y Alex. Al 50% de los participantes les asignó aleatoriamente el cuento de la excursión con pronombres “él” y el de la cafetería con pronombres “ella”. Para la otra mitad, se intercambiaron los pronombres. ¿El resultado? Tres cuartas partes de los hombres eligieron la historia de la caminata, independientemente de si el protagonista era un hombre o una mujer. Las mujeres, en cambio, sí que mostraron una ligera preferencia —no demasiado significativa— por las historias con protagonistas femeninas.

“Mis novelas tienen protagonistas mujeres y he recibido el mismo interés por parte de lectoras y lectores. Y hasta ha habido hombres que me han dicho explícitamente sentirse muy identificados con las protagonistas mujeres. Uno en concreto me dijo: ‘Yo soy Dorothea”, afirma Mariana Sández en referencia a la protagonista de su última novela, La vida en miniatura (Impedimenta, 2024). La escritora argentina se niega a pensar que las personas puedan elegir una lectura por el género de su protagonista. En su opinión, lo que pesa es la atracción personal por los temas que se abordan. “¿Cuántos hombres leen a Leila Guerriero? Y en La llamada, por ejemplo, el personaje principal es una mujer”, argumenta.

“Yo disfruto de un buen libro sin importar quién lo protagonice. Me basta con que tenga una trama sólida, personajes bien construidos y, sobre todo, que me diga cosas, que me atraviese y me haga sentir”, afirma Rubén Sarabia Jofre, graduado en comunicación, locutor de radio y divulgador literario en Instagram. En base a su experiencia, la escritora madrileña Aroa Moreno no cree que a los hombres les haya echado para atrás leer según qué novelas suyas porque estén protagonizados por mujeres. Eso sí, añade un matiz: “Siempre y cuando esas mujeres respondan a lo que se espera de un personaje arquetípico mujer”.

La puntualización surge a partir de su novela La bajamar (Random House, 2022), que cuenta con tres narradoras (abuela, madre, hija) que pertenecen a tres generaciones y a tres contextos históricos, sociales y políticos distintos. “En los muchos clubes de lectura donde he participado he visto que bastantes hombres a partir de cierta edad se descuelgan del personaje de la menor de esas mujeres. Entienden la épica de la abuela, entienden a la madre, pero no lo que le sucede a Dirane. Y lo que le pasa a ese personaje son cuestiones que nos afectan hoy y que están relacionadas con nuestra toma de conciencia, con nuestra posición como mujeres y madres en la actualidad”, reflexiona.

Esa percepción la comparte Sol Salama, editora y fundadora de la editorial Tránsito, que cree que en muchos lectores hombres hay “una especie de extrañamiento, de sensación de ”esto no va conmigo” cuando una novela está protagonizada por una mujer: “Creo que se debe a una condescendencia muy arraigada. Y también tiene que ver con el hábito: llevan toda la vida leyendo esa gran literatura centrada en la épica de los hombres, en los que hay una grave ausencia de personajes femeninos”. Para Salama, en todo caso, la reticencia de los hombres lectores no se da tanto en relación a los protagonistas como por el hecho de que una mujer sea la autora de la novela.

Los hombres que no leen a mujeres

Esta realidad la puso sobre la mesa la periodista Mary Ann Sieghart en su ensayo The Authority Gap (2021). En un artículo publicado en The Guardian, la autora británica dejaba algunos datos cuanto menos llamativos, como que, de media, las 10 autoras más vendidas entonces en el Reino Unido, entre las que figuraban Jane Austen, Margaret Atwood o Danielle Steel, solo alcanzasen un 19% de lectores masculinos. Atwood, autora de un éxito mundial como El cuento de la criada (Salamandra), apenas tenía un 21% de lectores hombres. En España no existen datos similares, aunque en un análisis en profundidad de la encuesta realizada en 2024 por 40dB para EL PAÍS, la politóloga Alba Crusellas obtuvo elementos para la reflexión. Entre otros, que la probabilidad de que un hombre tenga en la mesilla de noche un libro escrito por una mujer apenas es del 22,5% (44,5% en el caso de las mujeres) o que las posibilidades de que un hombre señale un libro escrito por una mujer como aquel que le cambió la vida alcanza a duras penas el 17% (un 49,2% en el caso de las mujeres).

Retrato de Jane Austen, autora de obras como 'Orgullo y prejuicio'. Universal History Archive (Universal Images Group via Getty)

En Tránsito, que solo publica a autoras, viven de primera mano este fenómeno. Su público, de hecho, está formado “en un amplísimo porcentaje” por mujeres. “Es cierto que las autoras están ocupando espacios que antes eran intransitables para ellas y han inundado catálogos y mesas de novedades, pero yo siento que lo que lo ha hecho posible es la ola de lectoras. Más que el momento de las escritoras o los escritores, el momento que estamos viviendo les pertenece a las lectoras”, reflexiona Salama, que apunta a que el porcentaje de hombres que se acerca a comprar los libros de Tránsito en eventos como la Feria del Libro de Madrid “es pequeño, normalmente mayores o muy muy jóvenes”.

María Fasce, directora literaria de Alfaguara, Lumen y Reservoir Books, coincide en parte en el análisis. Cada vez se publican más novelas de mujeres (aunque, según datos del Ministerio de Cultura, siguen representando solo el 38,7% de los títulos editados en el segmento de “Creación literaria” en 2024, tres puntos más, eso sí, que en 2018); las lectoras tiran de las ventas y, a la vez, hay un público lector masculino joven que se acerca “con avidez” a las novelas escritas por mujeres. “Lo veo en las presentaciones, lo veo en las redes y me parece un fenómeno muy interesante”, apunta.

A modo de ejemplo señala la saga La amiga estupenda (Lumen), de Elena Ferrante, una tetralogía que en primera instancia pareció asociarse con el público femenino, pero que las nuevas generaciones de hombres se están apropiando y leyendo de otra manera: “He escuchado, por ejemplo, a adolescentes leer con pasión esa saga e incluso apoderarse de los personajes. Es decir, utilizar la idea de Nino, en relación a Nino Sarratore, para referirse a los típicos amigos pedantes y seductores, pero sobre los que las mujeres pondrían hoy una red flag”.

Para Fasce, en todo caso, más allá de si un libro está escrito por un hombre o una mujer, la clave radica en la intimidad, en el acercamiento que las y los autores hacen a los protagonistas. “Novelas como las de Knausgård, Tan poca vida, Comerás flores u Oxígeno, por poner ejemplos recientes de libros que han funcionado y están funcionando muy bien, ponen la lupa sobre la intimidad. Hay una tendencia en ese sentido y es cierto que el público mayoritario de esas obras son mujeres, pero creo que las generaciones masculinas jóvenes están mucho más abiertas a esa intimidad y a dejarse sorprender”, sentencia.

“Como me pasa en la música o en el cine, me gustan las cosas más profundas, con más sensibilidad, más metafóricas o cercanas a la persona, a lo humano, a las emociones. Y quizás eso es algo que explota más una escritora femenina que un escritor masculino”, coincide desde su perspectiva como lector Rubén Sarabia Jofre.

Sol Salama reconoce que se están rompiendo “poco a poco” los prejuicios, pero alerta de que, en muchas ocasiones, los ejemplos que se tienen cerca engañan e ilusionan falsamente: “El cambio social es mucho más lento y costoso y lo más extendido sigue siendo que un libro escrito por una mujer les interese menos a los hombres e, incluso, que ni siquiera reparen en él”.