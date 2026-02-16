Las heroínas de la literatura se defienden solas en el Hay Festival Sevilla

Tres mujeres se alían para vengarse de sus violadores sin dejar rastro, aprovechando que regentan una exquisita carnicería. Esta es la premisa de Las carniceras (Siruela), la novela con la que la debutante Sophie Demange rompe con todos los estereotipos de género, sociales y literarios. Donde debían estar los príncipes azules y los justicieros con fama de duros y traumas ocultos, la escritora francesa se inventa una realidad mucho más tangible: la de tres jóvenes que fueron —o continúan siendo— víctimas de violencia sexual, mientras sus agresores se pavonean con impunidad. Ese desequilibrio y la sororidad entre las jóvenes atraviesa la obra de Demange, que conversará en Sevilla sobre la literatura como denuncia a partir de su obra, en el marco del Hay Festival Forum. Esta es una de las 14 actividades programadas durante los días 16 y 17 de febrero en cuatro sedes diferentes, protagonizadas por una veintena de personalidades del mundo del arte, la literatura y la filosofía.

Entre los libros que se presentan en el Hay Festival Forum emerge una cuestión recurrente: la violencia sexual ejercida contra las mujeres y la respuesta de estas. Historias y autoras aparentemente tan alejadas como María Dueñas, Nancy Huston o la propia Demange retratan en sus últimas publicaciones esas profundas heridas, aportando diferentes puntos de vista sobre una única realidad. Una tras otra coinciden, como si se tratara de un rasgo inherente a su condición de mujeres, aunque en los nuevos argumentos sus protagonistas responden con inusitada contundencia.

Al testimonio de denuncia de Las carniceras, se suma Por si un día volvemos (Planeta), de María Dueñas. En las primeras páginas, describe con detalle una violación, que será la última que cometa el agresor. La propuesta de Nancy Huston, Te llamaré Francia (Galaxia Gutenberg), transita un camino más heterodoxo: la novela sigue a una mujer trans, por Francia, en un solo día, el 12 de mayo de 2019, durante las 12 horas en las que atiende los deseos sexuales de 17 clientes. Sobre la crudeza del libro, Huston lanza una advertencia en el prólogo: “Naturalezas sensibles, abstenerse”. Un aviso que solo aplica a la ficción, aunque al final quiera tranquilizar a sus lectores al asegurarles que “nada de esto existe en el mundo real”.

Un joven cantaor flamenco en el acto de apertura del Hay Festival Fórum Sevilla 2025, en la Biblioteca Pública Infanta Elena en Sevilla. Julio Munoz (EFE)

La cuarta edición del encuentro internacional en la capital andaluza debatirá sobre el papel de la cultura como motor de cambio y transformación social. Durante dos días, se abordarán cuestiones de actualidad como los exilios —culturales, políticos, económicos—, la identidad, el desarraigo o la creciente influencia de las redes sociales para crear comunidades lectoras.

Junto a las citadas escritoras, reúne a reconocidos autores como el sudanés Abdelaziz Báraka Sakin, Juan Bonilla y Martín Caparrós —que dialogarán sobre Las otras historias del Archivo de Indias, una antología de próxima publicación en Anagrama—; o el inglés Tomás Graves, hijo del fallecido Robert Graves. A ellos se unen figuras de otras disciplinas como la fotógrafa venezolana Lisbeth Salas, el pintor sudanés Rashid Diab, el filósofo Javier Gomá o la presidenta de Around Art, Sofía Barroso. Entre las actividades programadas, dos promueven acercar la lectura a colectivos de zonas vulnerables —una sesión infantil con el mago Luigi Ludus y la conversación de María Dueñas en torno a su último libro, con lectoras del Polígono Sur—.