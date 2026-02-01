Ir al contenido
50 Aniversario
Juan Gabriel Vásquez en conversación con Javier Moreno
Foto: Diego Cuevas (El País) | Vídeo: Hay festival
HAY FESTIVAL

HAY FESTIVAL | Juan Gabriel Vásquez en conversación con Javier Moreno

Juan Gabriel Vásquez presenta en conversación con Javier Moreno ‘Esto ha sucedido’, una selección de sus mejores artículos de opinión en EL PAÍS

El País
México
Juan Gabriel Vásquez presenta en el Hay Festival de Cartagena una selección de sus mejores artículos de opinión en EL PAÍS. Conversa sobreEsto ha sucedido, el nombre del libro recopilatorio, ​con Javier Moreno, director de la maestría de periodismo UAM - EL PAÍS y exdirector del diario.

