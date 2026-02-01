Hay Festival: Carlos Chamorro, Denise Maerker y Jan Martínez Ahrens en conversación con Diana Calderón

La directora de Hora 20, de Caracol Radio, modera la charla entre Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS; Carlos Fernando Chamorro, fundador del nicaragüense Confidencial y exiliado en Costa Rica; y con Denise Maerker, presentadora de N+

El Teatro Adolfo Mejía, de Cartagena de Indias, es escenario este domingo de una charla sobre periodismo, un evento del Hay Festival de esta ciudad que se da en el marco de la celebración del aniversario 50 de EL PAÍS. Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, modera la conversación entre Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS; Carlos Fernando Chamorro, fundador y director del medio nicaragüense Confidencial, actualmente exiliado en Costa Rica; y la mexicana Denise Maerker, actualmente presentadora en N+ y colaboradora de Milenio.