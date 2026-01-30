Hay Festival | Pankaj Mishra en conversación con Javier Lafuente

‘El mundo después de Gaza’, el más reciente libro del ensayista y novelista indio, será el eje de su charla con el subdirector de EL PAÍS América

Pankaj Mishra, uno de los intelectuales más relevantes del sur global, es el invitado a la charla EL PAÍS del Hay Festival Cartagena 2026. El subdirector de EL PAÍS América, Javier Lafuente, conversará con él sobre las críticas que hace en su más reciente libro, El mundo después de Gaza, al orden racial impuesto por Occidente en el mundo entero.