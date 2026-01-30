Hay Festival Cartagena 2026: 180 autores, 25 países y los temas que dominarán el debate

Durante cuatro días, la ciudad amurallada alberga conversaciones, conciertos y talleres con invitados de tres continentes y entrada gratuita para residentes locales. EL PAÍS conmemora el 50 aniversario del periódico con varios actos en el festival literario

Cartagena se convierte durante cuatro días en el epicentro del pensamiento y la cultura de América Latina. Este jueves 29 de enero ha arrancado la vigésima primera edición del Hay Festival Cartagena de Indias, un encuentro que reúne más de 180 participantes procedentes de 25 países en conversaciones, talleres y actividades que abarcan literatura, cine, periodismo, filosofía, música, teatro y ciencia.

La ceremonia de inauguración ocurrió al mediodía del jueves en el Teatro Adolfo Mejía con la participación del actor, director y productor mexicano Diego Luna, que reflexionó sobre su trayectoria cinematográfica y su compromiso con causas sociales a través de proyectos culturales como el festival de documentales Ambulante, y reafirmó su convicción de que contar historias es un acto de transformación social.

Los 50 años de EL PAÍS en Cartagena

EL PAÍS tendrá una celebración especial este año en el festival, ya que el 4 mayo este diario cumple 50 años desde su fundación en un momento clave en la historia de la democracia en España, tan solo seis meses después de la muerte de Francisco Franco. Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, hablará el domingo con Carlos Chamorro, director del medio nicaragüense Confidencial, y Denise Maerker, reconocida periodista mexicana que presenta en N+. La charla será moderada por Diana Calderón, directora del programa Hora 20 en Caracol Radio.

Varios columnistas de El PAÍS también se reunirán en una conversación en la que estarán la argentina Leila Guerriero, el cubano Leonardo Padura y el colombiano Juan Gabriel Vásquez, moderados por Javier Moreno, director de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Vásquez presentará su nuevo libro, una compilación de sus mejores columnas en este diario en los últimos cinco años, y titulado Esto ha sucedido.

Uno de los puntos fuertes del festival es una charla con la Nobel de Paz y líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, quien hablará en la noche del viernes con Michael Stott, editor del Financial Times. Los participantes podrán enviar preguntas previamente para ella, y su participación será seguida de una conversación entre la periodista venezolana Luz Mely Reyes y el subdirector de EL PAÍS América, Javier Lafuente.

El ensayista y novelista indio Pankaj Mishra también estará en una conversación con Javier Lafuente sobre su último libro, El mundo después de Gaza, publicado en 2025. Nesrine Malik, periodista británica de origen sudanés, hablará con Camila Osorio, periodista de EL PAÍS América Colombia, sobre la guerra en Sudán y sobre su reconocido libro que trata los mitos engañosos que ha creado Occidente en la geopolítica (We need new stories. Challenging the toxic myths behind our age of discontent).

Javier Moreno hablará de su libro ¿Quién manda aquí? La impotencia ante la espiral de violencia en América Latina, en una conversación con Fernando Carrillo, vicepresidente primero de PRISA, el grupo editor de EL PAÍS. En la charla también estarán Ana María Salazar, secretaria de Defensa de Estados Unidos durante la Administración de Bill Clinton, y Érika Rodriguez Pinzón, experta en seguridad y directora de la Fundación Carolina en España. María Martín, corresponsal de El PAÍS para la región andina, moderará una conversación sobre geopolítica con Fernando Arancón, director del medio digital El orden mundial; Marcela Meléndez, economista del Banco Mundial, y Carlos Alberto Patiño, autor de La guerra global invisible. Ucrania, el mundo y el retorno de los imperios.

Sedes principales del Hay Festival Cartagena

Centro de Convenciones

Teatro Adolfo Mejía

Centro de Formación Cooperación Española

Hotel Santa Clara

Universidad de Cartagena

Participantes destacados

• Diego Luna (cine, México) - Inauguración

• María Corina Machado (política, Venezuela)

• Silvio Rodríguez (música, Cuba)

• Juan Gabriel Vásquez (literatura, Colombia)

• Philippe Sands (derecho internacional, Reino Unido)

• Brigitte Baptiste (ecología, Colombia)

• Gonzalo Celorio (literatura, México)

• Marina de Tavira (teatro, México)

• Andrés Cota Hiriart (biodiversidad, México)

Temas principales

Democracia y polarización

Inteligencia artificial y ética

Memoria histórica y justicia

Crisis climática

Narrativas del Sur Global

El programa completo está disponible en el sitio web oficial del Hay Festival Cartágena de Indias, así como las boletas para el evento .

Una edición marcada por la política y el pensamiento crítico

La edición de 2026 enfatiza el diálogo sobre democracia, memoria histórica, ideología y los desafíos éticos contemporáneos. En un contexto global marcado por polarización, conflictos armados, crisis climática y dilemas de la tecnología, Cartagena se abre como un foro donde voces divergentes se encuentran para pensar de manera crítica.

La programación incluye a figuras del pensamiento global como el ensayista indio Pankaj Mishra, el jurista británico Philippe Sands, la filósofa Carissa Véliz, y la periodista tecnológica Karen Hao. Desde Colombia, autores como Juan Gabriel Vásquez, Mario Mendoza y Héctor Abad Faciolince participan en conversaciones sobre memoria, verdad e historia. También está presente la bióloga y pensadora ambiental Brigitte Baptiste, quien propone nuevas formas de habitar el planeta en contextos de crisis climática.

La música tendrá un lugar privilegiado. Además de la presentación inaugural de la Orquesta La Pambelé—una de las agrupaciones más destacadas del panorama actual con su salsa brava—, participará el trovador cubano Silvio Rodríguez para presentar su nuevo libro Silvio Rodríguez, diario de un trovador, una colaboración con el fotógrafo Daniel Mordzinski publicada por Planeta.

El Hay Festival llega a los barrios

El festival amplía este año su compromiso con la accesibilidad. Todos los eventos del sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero serán gratuitos para residentes del departamento de Bolívar que presenten su cédula de identidad. Además, parte de la programación se transmitirá en línea , permitiendo participación digital gratuita.

Uno de los pilares fundamentales de esta edición es el Hay Festival Comunitario, que desarrollará 30 actividades gratuitas en barrios de Cartagena y municipios de Bolívar. La inauguración del programa comunitario se realizó en la Escuela Politécnica El Pozón, con infancias de la Corporación Ruleli del barrio Olaya Herrera participando en danzas, música y teatro afrodescendiente, seguidas de una intervención musical de La Pambelé.

Talleres de literatura infantil, escritura creativa, artes visuales y textilería ecológica complementarán la programación. La pedagoga Elisa Guerra impartirá sesiones sobre enseñanza de lectura para docentes, abordando una crisis global donde uno de cada dos niños no comprende lo que lee.

Con 21 años de historia, el Hay Festival Cartagena se ha consolidado como uno de los eventos literarios más importantes del mundo hispanohablante. Lo que inició como una respuesta a la negativa del Nobel colombiano Gabriel García Márquez a a viajar a Hay-on-Wye—se transformó en una plataforma permanente que ha reunido decenas de miles de asistentes.

