EL PAÍS lleva las celebraciones de su 50º aniversario al Hay Festival de Cartagena

EL PAÍS celebra su medio siglo de historia durante la XXI edición del Hay Festival Cartagena de Indias. Tras el evento inaugural en España con la participación del fundador de Microsoft, Bill Gates, los actos conmemorativos continúan en Colombia dentro de este festival cultural y de ideas, que comienza este jueves y finaliza el domingo. La programación preparada por el diario reúne a destacados periodistas y escritores para reflexionar sobre ambos oficios y sus desafíos.

El director de EL PAÍS,Jan Martínez Ahrens, participa el domingo 1 de febrero en un encuentro que abordará los desafíos del periodismo frente a la hostilidad del poder, la desinformación y la violencia contra los profesionales de la prensa en Latinoamérica. El periodista pasó cinco años en la redacción de México como director de EL PAÍS América, donde lideró la expansión y consolidación en el continente del medio. El diario cuenta con un centenar de periodistas en la región que atienden a las seis ediciones americanas: América, Colombia, México y Chile, además de EL PAÍS US (en inglés y español). Estos se suman a una red de profesionales por todo el mundo que supera los 400 periodistas.

Ahrens comparte mesa con Carlos Fernando Chamorro, fundador y director del medio nicaragüense Confidencial. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Chamorro, premio Ortega y Gasset de Periodismo, es reconocido por su crítica política y defensa de los derechos humanos en Nicaragua, aunque esto ha provocado que actualmente se encuentre exiliado en Costa Rica. En el debate estará también la periodista mexicana Denise Maerker, presentadora en N+ y colaboradora de Milenio, reconocida por su análisis político y entrevistas a líderes nacionales e internacionales. La conversación la moderará la periodista colombiana de Caracol Radio y colaboradora de EL PAÍS, Diana Calderón.

Dos días antes de esta charla, el comisario del 50º aniversario del diario, Javier Moreno, conversará con los escritores Leila Guerriero, Leonardo Padura y Juan Gabriel Vásquez, tres de los columnistas más leídos del periódico. La charla abordará la relación de estos autores con sus textos, la importancia de contar con colaboradores de gran relevancia y cómo sus obras contribuyen a mantener un puente narrativo, cultural y social entre América Latina y España. Vásquez, además, presentará su reciente libro Esto ha sucedido, un compendio de sus artículos publicados en EL PAÍS.

El periódico cuenta con otras grandes firmas, como el escritor argentino Martín Caparrós, el historiador cubano Rafael Rojas, los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gionda Beli, o la mexicana Alma Guillermoprieto, reflejo de su compromiso con la región y su vocación global.

