HAY FESTIVAL | Javier Moreno, Almudena Bernabéu, Érika Rodriguez Pinzón y Ana María Salazar con Fernando Carrillo

El periodista y exdirector de El País, Javier Moreno, ha publicado ¿Quién manda aquí? La impotencia ante la espiral de violencia en América Latina, un profundo análisis de los tentáculos del poder estatal y criminal en América Latina y del alcance de la gobernanza criminal que se está consolidando en toda la región. Participarán Moreno, junto con Ana María Salazar, exsecretaria de Defensa Adjunta durante la administración del presidente Bill Clinton y ahora analista y comentarista de seguridad en México; Érika Rodríguez Pinzón, profesora universitaria, experta en seguridad y directora de la Fundación Carolina en España; y Almudena Bernabéu, abogada internacional con una larga trayectoria en los campos de la justicia transicional, el derecho penal internacional y los derechos humanos, y directora ejecutiva del Centro Guernica 37. La conversación será moderada por Fernando Carrillo, exministro de Justicia y exfiscal general de Colombia, ahora vicepresidente del Grupo PRISA.