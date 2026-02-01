Alcaraz - Djokovic, en directo | La final del Open de Australia arranca en Melbourne
El murciano busca convertirse en el noveno jugador de la historia en ganar los cuatro ‘majors’ y el más joven en alcanzarlo. El serbio quiere agrandar su leyenda con el 25º ‘major’, lo que sería un récord absoluto, superando a Margaret Court
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se están midiendo este domingo en la final del Open de Australia. El murciano juega su primera final en Melbourne y quiere conquistar el único Grand Slam que le falta. En caso de ganarlo, sería el noveno jugador de la historia en ganar, al menos una vez, los cuatro grandes torneos del circuito —Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open— y el más joven en conseguirlo, con 22 años. Enfrente tiene a un Novak Djokovic que quiere agrandar su leyenda y hacer también historia convirtiéndose en el primer tenista (masculino y femenino) en ganar 25 majors. Actualmente, con 24, está empatado con Margaret Court, la mujer con más Grand Slams de siempre. Alcaraz llega a la final tras superar a Alexander Zverev en un partidazo que se decidió en el quinto set tras superar unos calambres en el tercero. El serbio, por su parte, derrotó a Jannik Sinner, también en cinco sets.
Djokovic rompe a Carlitos
ALC-DJO (1-3)
Sirve Alcaraz. Y en este juego saca a relucir su muñeca, una dejada que le incomoda al serbio, que sabe que tiene que gestionar los esfuerzos. Del mismo modo, mueve y mueve al rival. Es la hoja de ruta; tiene tenis para cansar a Djokovic, que tiene 38 años. 16 más que Carlitos.
También comete una doble falta Carlos (30-30) y después no se mueve lo suficientemente bien, se come la pelota y la tira a la red para propiciar la primera ocasión de break de Nole. Pero un gran saque y una mejor dejada le vale para poner el Deuce. Sonríe Djokovic por la genialidad y por la sangre fría del rival.
Pero el serbio también sabe cómo jugar. No se precipita, pasa la bola, pone ritmo, hace que la bola vaya un poco alta y mueve al rival. Se siente cómodo Nole, que se ha preparado para la gran cita como nunca. Pero ni con esas abruma a Alcaraz, que suelta el brazo y vuelve a poner las tablas.
Pero no hay dos sin tres y el resto del serbio -el mejor del circuito- le vale para otra bola de break. Y lo logra. Sube el nivel de tenis y se lleva el juego.
Juego en blanco para Nole
ALC-DJO (1-2)
Alcaraz no ha empezado nervioso la final, ya acostumbrado a los grandes escenarios. Da la impresión de que no quiere precipitarse, de que confía en que su tenis le valdrá para que los puntos caigan desde su lado. La cosa es que da la impresión de que tiene que arriesgar un poco más en los restos si quiere poner en aprietos a Nole. Más que nada porque el serbio pone unos primeros muy buenos, siempre en la dirección que quiere, y que si no le aprieta con los segundos el serbio tiene tenis para dominar y definir a mitad de pista. No lo hace ahora y el serbio se lleva el juego en blanco.
Alcaraz da la réplica
ALC-DJO (1-1)
Alcaraz, que he ido mejorando con el tiempo su servicio, en este Open ha estado mejor que nunca. Comienza fuerte, con un ace. Y después sigue pasando bolas, sin querer acabar los puntos rápido, confiado en que su ritmo de bola es mayor (30-0). Otro gran saque que completa a mitad de pista (40-0) y, tras un gran resto y un drive paralelo del serbio, gana el juego con un smash.
Djokovic gana el primero
ALC-DJO (0-1)
Sirve Djokovic:
- Mete el primero y mueve a Carlos, que le pega demasiado largo (15-0).
- Con el segundo servicio en juego y Alcaraz le pega en la cinta de la red, que no pasa de campo (30-0).
- Primero abierto, resto y revés a contrapié (40-0).
- Intercambio de golpes desde el fondo de la pista y Alcaraz sacando a relucir su derecha hasta ganar el punto cerca de la red (15-40).
- Y saque al revés que Alcaraz no puede poner en juego. Primer juego que cae para el lado del serbio.
¡Comienza el partido!
Alcaraz y Djokovic comienzan la final del Open de Australia. El sorteo lo ha ganado Alcaraz, que ha preferido restar en el primer juego.
Preparados, listos....
Alcaraz y Djokovic salen a la pista ante el griterío de los aficionados que han llenado la Rod Laver. Se quitan la sudadera, sacan las raquetas y a dar unos pocos golpes, el sorteo y.... ¡A jugar!
¿Qué hay de nuevo viejo?
Será el décimo enfrentamiento entre ambos, el quinto en una final con un balance ligeramente favorable al tenista de Belgrado (5-4) en el cómputo global, y empate (2-2) en los duelos por el título, donde Alcaraz salió campeón en las ediciones de Wimbledon 2023 y 2024 mientras Djokovic levantó el título en Cincinnati 2023 y los Juegos de París 2024.
Alcaraz quiero el primer Open de Australia; Nole el número 11...
Palabra de Nadal
Nadal ha sido invitado a la final y ha atendido al micrófono de la organización para hablar un poco de los dos finalistas. Estas han sido sus palabras:
“Carlos fue mi compañero en los Juegos Olímpicos y compartimos muchas cosas. También jugamos con España en la Davis, por lo que tenemos mucha conexión.Y Novak ha sido mi rival desde el principio de mis carerra. Es increíble que está aquí, por lo que también le deseo mucha suerte”.
¿Qué tenistas tienen ya los cuatro 'majors'?
Australia-R.Garros- Wimbledon-US Open
Fred Perry 1934-1935-1934-1933
Don Budge 1938-1938-1937-1937
Rod Laver 1960-1962-1961-1962
Roy Emerson 1961-1963-1964-1961
Andre Agassi 1995-1999-1992-1994
Roger Federer 2004-2009-2003-2004
Rafael Nadal 2009-2005-2008-2010
Novak Djokovic 2008-2016-2011-2011
Alcaraz calienta motores
El tenista español ya se está calentando en los pasillos interiores de la pista central del Open de Australia, la Rod Laver. En pocos minutos se medirá con Novak Djokovic por el cetro.
“Qué pasa, señores”. ¿Cómo estás, Carlos? “Pfff…”.
Dos horas y media después de la proeza, de haber conseguido sobreponerse al pinchazo físico y al alemán Alexander Zverev, alcanzando así su primera final en Australia, el gesto y la onomatopeya de Carlos Alcaraz en la sala de conferencias lo dicen todo. Sería absurdo ocultarlo. “Mañana me voy a levantar tieso, eso es evidente. No lo puedo esconder. Pero haremos todo lo que esté en nuestra mano”, transmite el número uno en el transcurso de una intervención que evoca a las de aquellos campeones que están hechos de otra pasta. Le duele tantísimo perder, dice, que no podría haberlo hecho de otra manera.
Vencedor y, por tanto, finalista por primera vez del Open de Australia, Carlos Alcaraz señala con el dedo a la muchedumbre que abarrota la Rod Laver Arena de Melbourne, testigo otra vez de algo cercano a lo inverosímil. 15.000 personas se echan las manos a la cabeza. ¿Lo ha hecho? Efectivamente, lo ha hecho. Pero, ¿cómo demonios?, le pregunta en la entrevista Jim Courier. “Believing. Believing all the time”, responde feliz el número uno, simplificando. Como si fuera tan sencillo, tan fácil. En el fondo, al murciano, todavía un chico, no le falta razón: creer y más creer. Al parecer, el tenis (y tantas cosas) iba de eso.
¿Pero qué necesidad?, dirán algunos. Muy simple: por esto.
“¡No-le, No-le, No-le!”. Brama la central de Melbourne a la una de la madrugada y una leyenda contiene la emoción. Unos minutos antes, cuando se disponía a servir para tratar de cerrar el partido, se santiguaba y apretaba los dientes. Un último esfuerzo. Ahí está. Cede Jannik Sinner, se rompen absolutamente todos los esquemas —el italiano había ganado las dos últimas ediciones y los cinco últimos duelos contra él— y se confirma por fin el cartel para la gran final del domingo (9.30, Eurosport) tras un viernes volcánico y maratoniano. “Es surrealista...”, dice Novak Djokovic. Y no le falta razón. En mayo cumplirá 39 años.
Rybakina, la campeona en Australia
Elena Rybakina se convirtió ayer en la primeza kazaja en ganar el Abierto de Australia tras superar en tres sets a Sabalenka, la número uno. No fue, sin embargo, su primer major, ya que en 2022 se coronó en Wimbledon. Fue una final fantástica como la que se presume hoy en la Rod Laver entre Djokovic y Alcaraz.
Unas semifinales de película
Ambos tenistas han alcanzado la final después de unos partidos de semifinal espectaculares.
Djokovic derrotó a Jannik Sinner en cinco sets y lo mismo hizo Alcaraz con Zverev, duelo en el que tuvo problemas físicos porque mediados el tercer set sufrió calambres en las piernas que también le llevaron al quinto set.
Un padrino de lujo
Rafa Nadal ha sido designado como padrino de lujo para el encuentro, como ayer lo fue la norteamericana Jennifer Capriati en el envite de la final femenina, donde Rybakina se impuso a Sabalenka. Es de imaginar que después el español entregará el trofeo al campeón de la final.
Un partido para la historia (Carlos Alcaraz)
Alcaraz, con 22 años, tiene a tiro batir otro récord de precocidad y convertirse en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam, superando a un Rafa Nadal que lo consiguió con 24 años, 4 meses y 10 días, cuando levantó la copa en el US Open de 2010.
Otra muesca más para un tenista que ha revolucionado el planeta tenis:
- En 2022, se convirtió en el número 1 del mundo más joven de la historia del ranking ATP (19 años, 4 meses y 7 días).
- Es el tenista más joven en la Era Abierta en ganar un Grand Slam en las tres superficies: tierra batida, hierba y pista dura.
- Semanas en la cima: Ha ocupado el puesto número 1 durante un total de 57 semanas (hasta el 2 de febrero de 2026) y terminó el año 2025 como número 1 mundial por segunda vez en su carrera.
- Ha ganado 87 de sus primeros 100 partidos en torneos de Grand Slam, igualando el récord histórico de Björn Borg y superando los inicios de Federer, Nadal y Djokovic.
- Finales de Grand Slam: Hasta hoy, ha ganado 6 de las 7 finales de Grand Slam disputadas, perdiendo únicamente la final de Wimbledon 2025.
Un partido para la historia (Novak Djokovic)
Nole está a un paso de ser el único tenistas (masculino y femenino) de sumar 25 majors. Algo inabordable para el resto de los mortales hasta la fecha, ya por delante de Nadal (22) y Federer (20). Es, además, el único jugador individual que ha ganado los cuatro Grand Slam simultáneamente en tres superficies diferentes (2016) y el único en completar tres Grand Slams de Carrera (2023).
Movido por su hambre competitivo, Djokovic se ha convertido en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final de un Grand Slam con 38 años o más después de Ken Rosewall, que fue subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años.
¡Buenos y tenísticos días!
¡Hola a todos!
Un auténtico placer estar con vosotros para contaros el directo del encuentro entre Novak Djokovic y Carlitos Alcaraz, la final del Open de Australia.
¡Vamos allá!
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.