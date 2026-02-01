Alcaraz - Djokovic, en directo | La final del Open de Australia arranca en Melbourne

Djokovic rompe a Carlitos

ALC-DJO (1-3)

Sirve Alcaraz. Y en este juego saca a relucir su muñeca, una dejada que le incomoda al serbio, que sabe que tiene que gestionar los esfuerzos. Del mismo modo, mueve y mueve al rival. Es la hoja de ruta; tiene tenis para cansar a Djokovic, que tiene 38 años. 16 más que Carlitos.

También comete una doble falta Carlos (30-30) y después no se mueve lo suficientemente bien, se come la pelota y la tira a la red para propiciar la primera ocasión de break de Nole. Pero un gran saque y una mejor dejada le vale para poner el Deuce. Sonríe Djokovic por la genialidad y por la sangre fría del rival.

Pero el serbio también sabe cómo jugar. No se precipita, pasa la bola, pone ritmo, hace que la bola vaya un poco alta y mueve al rival. Se siente cómodo Nole, que se ha preparado para la gran cita como nunca. Pero ni con esas abruma a Alcaraz, que suelta el brazo y vuelve a poner las tablas.

Pero no hay dos sin tres y el resto del serbio -el mejor del circuito- le vale para otra bola de break. Y lo logra. Sube el nivel de tenis y se lleva el juego.