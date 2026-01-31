Hay Festival| María Corina Machado conversa con Michael Stott

La entrevista a distancia sobre la situación actual de Venezuela y sus posibles escenarios tiene seguimiento en un debate presencial entre cinco periodistas expertos

María Corina Machado, la política opositora venezolana galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, es una de las participantes más notorias del Hay Festival Cartagena 2026. Michael Stott, editor para Latinoamérica del Financial Times, la entrevista ese viernes por teleconferencia, desde el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de la ciudad Caribe.

Tras la charla sobre la situación actual de Venezuela y la región, el británico dirige un debate con otros cuatro periodistas expertos: Javier Lafuente (España), subdirector de EL PAÍS América; Daniel Lozano (España), corresponsal de El Mundo en las Américas; Luz Mely Reyes (Venezuela), directora y cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo; y Claudia Gurisatti (Colombia), directora del canal NTN24.