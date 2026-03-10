Bruselas amenaza con retirar fondos a la Bienal de Venecia si no cancela la participación de Rusia

La Comisión Europea condena la decisión de la Fondazione Biennale de permitirle a Rusia reabrir su pabellón en la próxima edición. “La cultura nunca debería ser usada como plataforma para la propaganda”, afirma el Ejecutivo europeo

La Comisión Europea ha “condenado duramente” la decisión de los responsables de la Bienal de Venecia de permitirle a Rusia volver a abrir su pabellón nacional en la próxima edición de la renombrada cita cultural italiana y amenaza con retirar las subvenciones europeas al proyecto si no se revoca la invitación al país sancionado internacionalmente por su guerra contra Ucrania, bajo el argumento de que “la cultura nunca debería ser usada como plataforma para la propaganda”.

La decisión de la Fondazione Biennale de autorizar que Rusia regrese a la 61 edición de la Bienal de Venecia, que se celebrará del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026, “no es compatible con la respuesta colectiva de la UE a la brutal agresión de Rusia”, subrayan en un duro comunicado conjunto la vicepresidenta de la Comisión para Soberanía Digital, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, y el comisario para Cultura, Juventud y Deporte, Glenn Micallef.

Según recuerdan los dos altos responsables del Ejecutivo europeo, la cultura sirve para “promover y salvaguardar los valores democráticos, fomentar el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión”. Por ello, subrayan, “nunca debe utilizarse como plataforma para la propaganda”.

Además, tanto los Estados miembros de la UE, como las instituciones y las organizaciones “deben actuar de conformidad con las sanciones de la UE y evitar dar voz a personas que hayan apoyado o justificado activamente la agresión del Kremlin contra Ucrania”, subrayan en el comunicado.

“Los escenarios europeos deben reflejar los valores europeos”, insiste Micallef en un mensaje en X donde ha difundido la advertencia de Bruselas.

De acuerdo con los comisarios, Bruselas no piensa quedarse de brazos cruzados: “Si la Fondazione Biennale sigue adelante con su decisión de permitir la participación de Rusia, estudiaremos otras medidas, incluida la suspensión o la rescisión de una subvención de la UE a la Fundación Biennale actualmente en curso”, advierten.

Según el programa de la Bienal, Rusia participará con el proyecto “El árbol está arraigado en el cielo”, comisionado por Anastasiia Karneeva. También Ucrania ha protestado por la presencia rusa en “una de las plataformas artísticas más prestigiosas del mundo”. Precisamente por eso, denunciaron los ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores ucranios el pasado domingo, la Bienal “no debe convertirse en un escenario para encubrir los crímenes de guerra que Rusia comete a diario contra el pueblo ucraniano y nuestro patrimonio cultural”.

Según recordó en un mensaje en X, el 27 de febrero de 2022, tres días después del inicio de la guerra rusa contra Ucrania, “los organizadores de la Bienal condenaron la agresión y se pronunciaron a favor de la paz y el diálogo”. Cuatro años más tarde, “nos resulta incomprensible que esta postura esté cambiando ahora, cuando Rusia se niega a detener la guerra, rechaza los esfuerzos de paz y el diálogo y, en cambio, sigue recurriendo al terror y las atrocidades”, señaló Kiev.

No es la primera vez en lo que va de año que un evento multitudinario celebrado en Italia recibe un toque de atención por la presencia rusa, aunque hasta ahora con pocos resultados: el comisario Micallef boicoteó la reciente inauguración de los Juegos Paralímpicos de invierno Milán-Cortina 2026, en protesta por la readmisión de atletas de Rusia y Bielorrusia bajo sus banderas nacionales, algo que calificó de “inaceptable”.