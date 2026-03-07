Juan Gómez-Jurado: “Mi trabajo no es elevar la literatura, sino invitar a más gente a la fiesta”

Juan Gómez-Jurado (Madrid, 48 años), uno de los escritores en español más vendidos del mundo, tiene miedo “a todo”: a los coches, a los metales, a la muerte, a que no lo quieran. “Es importante temer las cosas para poder retratarlas. Es inseguridad, también, ¿eh? Es más un defecto de carácter que una fortaleza. No puedo evitar el hecho incontrovertible de que mi madre me dejara abandonado en las escaleras de un hospital”, aseguraba esta semana en un hotel del centro de Madrid. Durante más de dos horas, el autor de thrillers como Todo arde se expande, usa anécdotas, recurre al relato confesional, saca algún conejo de la chistera, habla con furor de su trabajo y reconoce sin rubor que detrás de todo existe un personaje: “Hay una armadura. Es como un traje de rey mago. Si te lo pones y vas a un colegio o a un hospital y se te acercan niños, tú estás en modo personaje. Porque eres consciente de que en ese momento y en ese lugar estás haciendo feliz a alguien. Y es lo que hago yo cuando me subo al escenario: me pongo un traje que tiene escrito por todas partes ‘leer es muy divertido”.

Con su nuevo libro, Mentira (Ediciones B), Gómez-Jurado ha huido del universo Reina Roja, el conjunto de novelas, incluida la que da título a la serie, que lo convirtió en un extraordinario fenómeno comercial. Según los datos de Penguin Random House, casa matriz de su editorial, acumula cuatro millones de ejemplares vendidos, a los que hay que sumar el medio millón de las aventuras infantiles que escribe con su mujer, la psicóloga Bárbara Montes, y traducciones a medio centenar de idiomas. “Te voy a decir la verdad, necesitaba salir de ahí”, asegura antes de parar un buen rato, como hará varias veces a lo largo de la conversación, para trazar en su mente, mirada hacia arriba, la respuesta. Después, se fija un momento en el reloj Casio amarillo que lleva en la muñeca (como Eva Ramos, su protagonista), machaca un tapón metálico que mueve nervioso entre sus manos, bebe agua, suspira y cuenta la historia de Eva Ramos, la real, su amiga, la mujer que le salvó la vida, asegura, fallecida de cáncer con 41 años justo antes de que se pusiera a escribir Mentira. “Yo soy lo que soy y la única manera de hacerle justicia era poniendo su nombre a un personaje. Lo hice con miedo y no sé con qué más”, remata.

Gómez-Jurado solo quiere un premio: el del fomento de la lectura. Pablo Monge

Mentira es un thriller que nos presenta una mujer de acción metida en serios problemas, tras una carrera delictiva llevada con habilidad y sufrimiento desde la adolescencia. Pasadas más o menos 100 páginas, de sus casi 700, el asunto se complica en todos los sentidos y se abre la puerta a otro tipo de escenario, y de novela. Decir más sería estropearlo, y quienes frecuentan este género lo comprenderán enseguida. Mentira será un libro bueno, buenísimo para algunos, o mediocre, quizás directamente malo para otros, depende de lo que cada cual pida a la lectura; uno, eso sí, en el que funciona cada mecanismo puesto para pasar a la página siguiente y a la siguiente. Pero esto no es una crítica, así que veamos qué piensa su autor del lugar que ocupa en el mundo editorial.

—¿Cambiaría un millón de ejemplares por el Premio Nacional de Narrativa?

—No. Cada uno de nosotros en este precioso universo de la literatura cumplimos una función. Algunos tenemos el trabajo de contaminar la pasión por la literatura a los demás. Nuestro trabajo no es elevarla, sino invitar a más gente a la fiesta. Y acepto orgulloso. No podría recibir ese premio, porque no me lo merezco y tampoco cambiaría ese millón de ejemplares por nada, porque son muchas personas enganchadas a la lectura. El único premio que quiero ganar en la vida es el del fomento a la lectura, ese sí me lo merezco.

—¿Qué es el éxito, entonces?

—El reconocimiento de tus compañeros de profesión. Portarte lo mejor que puedas y no ser un gilipollas, esa es mi brújula moral.

—¿Qué le diría el Juan Gómez Jurado de 2026 al de 2018, antes de que su carrera se disparase?

—Que siguiera trabajando. Es lo único que me da la felicidad.

El público de la presentación en el Palacio de la prensa de Madrid se prestó a todo. StudioKrrusel

El nuevo libro de Gómez Jurado mezcla varios subgéneros con homenajes a clásicos como El misterioso caso de Styles de Agatha Christie y lo que el autor califica como “varios triples” que se ha jugado con la complicidad sus seguidores. Por ejemplo, apelaciones a un hipotético lector que interrumpen la acción para llamar su atención, explicar la duración de un flashback o pedir perdón por la pobreza de una metáfora. Hay juego, ironía y quizás algo más: “Tengo la inmensa suerte de que la gente me deja hacer cosas que a otros no, aceptan mi voz narrativa, incluso con las cosas que pueden romper la magia”, asume con una sonrisa, la misma que vuelve a su rostro cuando habla de Stephen King, de algunos amigos y colaboradores como Rodrigo Cortés o de su editora Carmen Romero.

Con su personaje Eva Ramos, Gómez Jurado transita un camino conocido, el de la heroína conflictiva y poderosa, con cierta vulnerabilidad y un punto irritante, descrita con un tono próximo a un relato de superhéroes del cómic, una mujer, en este caso, cuya profesión es mentir, pero a la que solo salvará la verdad. Cuando el autor conoció a su esposa Bárbara, esta le dedicó algunos adjetivos “altamente ofensivos” a ciertos personajes femeninos que había creado. Fue antes de Antonia Scott y Reina Roja. A partir de entonces los cambios en su vida se sucedieron. “Hay mucha intencionalidad, pero no moraleja”, advierte, ya en otra casilla, cuando desarrolla un poco más los conflictos, el miedo y el odio que pueblan la novela. El jefe de Ramos, el Barón, es un fantasma, un malvado al estilo James Bond. “Al género le vienen bien malos que personifican cosas”, sentencia.

Juan Gómez-Jurado en el Palacio de la prensa de Madrid en modo personaje. StudioKrussel

Gómez Jurado participa en dos podcasts de gran éxito (Todopoderosos y Aquí hay dragones), tiene un contrato con Amazon para el desarrollo de contenido visual, ha presentado un programa de divulgación en TVE e incluso se ha atrevido con la docencia universitaria. Ahí está el personaje, la armadura, barnizada con un entusiasmo intacto, abrumador, como el que gasta en la gira que promociona Mentira por toda España mientras responde a cada correo de cada lector, y a cada comentario de Instagram, y se queda horas firmando en cada parada. Sin embargo, por una rendija se cuela el autor. ¿Qué le queda por hacer? Respira: “Cada vez que me pongo delante de un manuscrito es la primera vez. Quiero llegar a algo diferente en cada libro, hasta que me muera, porque he nacido para contar historias. Escribí mi primer thriller con cinco años; y hasta hoy”.