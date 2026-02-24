‘Toros en Sevilla, una maravilla’, lema publicitario de la Feria de Abril

La campaña compara La Maestranza con los grandes monumentos del mundo y apoya la presencia de los niños en los toros

“Toros en Sevilla. ¡Una maravilla!" es el lema publicitario de la Feria de Abril que ha presentado la empresa Lances de Futuro, presidida por José María Garzón, nuevo empresario de la plaza sevillana desde el pasado 22 de noviembre. “Es una propuesta que sitúa a la Real Maestranza como un monumento único, comparable simbólicamente a las grandes maravillas del mundo; la campaña reivindica la experiencia irrepetible que supone vivir una tarde de toros en Sevilla: un lugar donde el tiempo se detiene, la emoción no se finge y el arte es verdad”, en palabras del nuevo gerente en el acto de presentación de la campaña, celebrado ayer en Sevilla.

Uno de los elementos centrales es un anuncio protagonizado por una niña que, en una biblioteca, descubre un libro sobre las maravillas del mundo hasta llegar a La Maestranza. El vídeo, según la empresa, refleja la ilusión, el sueño y la expectación ante la nueva temporada, culminando con el simbólico cerrojazo que marca el inicio de una nueva era. “El spot también incorpora un mensaje de apoyo a la presencia de los niños en los toros, defendiendo la importancia de cuidar la afición desde la base”, prosigue una nota de la gerencia sevillana.

La pieza ha sido realizada por el equipo creativo de Gonzalo Sánchez, Directo Producciones y Carlos Valera, con la participación de la joven Carmen María López Gutiérrez y la narración de José Luis de Vicente.

Además, la estrategia de medios incluye una amplia campaña exterior con 400 banderolas en las calles de Sevilla, combinando imágenes de toreros con monumentos icónicos del mundo: Morante de la Puebla (Pirámides de Egipto), Roca Rey (Machu Picchu), Juan Ortega (Coliseo de Roma), Pablo Aguado (Taj Mahal), José María Manzanares (Chichén Itzá) y Borja Jiménez (El Vaticano).

Además, la campaña contará con mupis, mupis digitales, marquesinas y autobuses integrales, reforzando la presencia en los principales puntos de la ciudad.

La mitad de la inversión publicitaria se destinará al ámbito digital, con una campaña integral basada en segmentación estratégica, activación por zonas geográficas, intereses culturales y acciones de remarketing.

La estrategia combina redes sociales, displays, vídeo online y publicidad programática con el objetivo de llegar a nuevos públicos y reforzar la conexión con la afición, además de contenidos propios como vídeos de los propios toreros, concluye el comunicado de Lances de Futuro.