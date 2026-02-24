Muere el actor Robert Carradine, conocido por ‘La revancha de los novatos’, a los 71 años

El actor Robert Carradine, conocido por películas como La revancha de los novatos y sus secuelas, y series como Lizzie McGuire, ha fallecido a los 71 años, según informó su familia en un comunicado remitido ayer lunes al medio especializado en cine Deadline. El intérprete se suicidó, como aclaró el mismo texto, con la esperanza de poner los focos sobre la salud y las enfermedades mentales y ayudar a quienes sufren por ello.

“Es con profunda tristeza que tenemos que compartir que nuestro amado padre, abuelo, tío y hermano ha fallecido”, reza el documento. “En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para cualquiera que estuviera cerca de él. Estamos desconsolados por la pérdida de su preciosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra un trastorno bipolar. Esperamos que este viaje pueda iluminar y animar a abordar el estigma que conlleva la enfermedad mental […]”, agrega el comunicado. Todos los expertos coinciden en que el suicidio es un fenómeno multicausal. No hay que confundir el desencadenante con la causa, porque estas siempre son múltiples.

Keith Carradine, hermano de Robert y también actor, añadió a Deadline: “Queremos que la gente lo supiera, no hay nada del que avergonzarse”. La muerte de David en 2009, por asfixia, a los 72 años, fue el punto de inflexión al que Robert atribuyó en alguna ocasión el comienzo de su enfermedad mental.

Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1954 en Hollywood. Casi una señal del destino: fue actor, igual que su padre John, y sus hermanos David, Bruce y Keith. El cuarto, Christopher, fue el único que no se dedicó a la interpretación. Robert debutó en la gran pantalla en Los cowboys, de John Wayne, en 1972 y enseguida apareció también en El regreso, de Hal Ashby, y Malas calles, de Martin Scorsese, donde disparaba a su hermano David, como recuerda The Guardian. Ambos volvieron a compartir plató, junto con Keith, en Forajidos de leyenda, de Walter Hill, donde precisamente interpretaban una familia de bandidos.

Robert Carradine en 'Los cowboys'. Walt Disney Television Photo Archives (ABC)

Sin embargo, su principal éxito llegó con La revancha de los novatos, en 1984, y sus tres secuelas. En la saga, encarnaba a Lewis Skolnick, un nerd que trata de sobrevivir en la universidad pese a los ataques de los alumnos más populares. Más tarde, también se hizo conocido por el papel de Sam, el padre de Hilary Duff en la serie Lizzie McGuire.