Garzón, satisfecho con su primera Feria de Abril: “Tiene personalidad y es fiel a la categoría de La Maestranza”

El empresario justifica la ausencia de Diego Ventura por un desacuerdo económico, y la de Marco Pérez porque no aceptó la oferta que se le propuso

“Es una buena Feria de Abril, con personalidad propia, en la que se combinan las máximas figuras y la apuesta por toreros jóvenes y oportunidades para novilleros con proyección. Hemos buscado conjugar experiencia y renovación en interés del aficionado. Hay carteles muy rematados del gusto sevillano”.

Así de contento se ha mostrado esta mañana el empresario de la plaza de La Maestranza de Sevilla, José María Garzón, en una comparecencia pública para valorar los carteles oficiales de la temporada taurina de Sevilla 2026, la primera que organiza su empresa Lances de Futuro.

“El objetivo ha sido diseñar una temporada rematada, atractiva y fiel a la categoría y responsabilidad que exige la plaza de Sevilla”, añadió.

Garzón destacó el esfuerzo realizado para cerrar la programación en un plazo reducido de tiempo, y añadió que en próximas ediciones “la planificación se iniciará con mayor antelación, porque solo llevamos 40 días al frente de la gestión de La Maestranza”.

Preguntado por las tres tardes contratadas por Talavante y Manzanares, señaló que “en Sevilla hay que contar con las máximas figuras, porque si no, la gente no acude. Hay que darle gusto a todo el mundo”.

Garzón abordó las ausencias de determinados nombres del escalafón. En el caso del rejoneador Diego Ventura, explicó que su ausencia responde a un desacuerdo económico, y sobre Marco Pérez indicó que el torero no aceptó la oferta que se le planteó. También precisó que no se habían producido contactos con Sebastián Castella, ni con El Fandi.

Respecto a la televisión, Garzón apuntó que está negociando con las televisiones para un posible acuerdo de retransmisión de algunas corridas de la temporada 2026 en Sevilla. “En ningún caso”, concretó, “se ofrecerá la feria completa”. Y dejó claro que “ningún torero se ha negado a la televisión, aunque es cierto que a algunos les gusta más y a otros menos”.

Garzón reiteró que “en el primer año no podemos hacerlo todo; nuestro proyecto acaba de comenzar, hemos hecho muchas cosas en poco tiempo”.

En relación con el apartado ganadero, Garzón anunció que “se subirá un puntito la presentación del toro en las corridas de esta temporada”.

Finalmente, el empresario sevillano recordó que “en esta nueva etapa apostamos por el abonado con distintas ventajas, como el descuento del 10% en los abonos, el 50% de descuento también para las entradas de las novilladas sin caballo nocturnas; acceso gratuito a la Venta de Antequera, y otras experiencias, como visitas al campo o el curso de aficionados prácticos”. También anunció un abono especial para los jóvenes, aunque precisó que no hay una cifra de abonos exacta, aunque podrían ser unos 400 abonos los que se destinen a los jóvenes por un precio de 350 euros.