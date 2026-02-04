La Guardia Civil recupera en Italia una talla del siglo XV robada hace casi 50 años en Palencia

La Guardia Civil, en una operación conjunta con el Comando para la Tutela de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabinieri italianos (TPC), recuperó en julio del año pasado en Génova (Italia) una talla del siglo XV robada en diciembre de 1979 de la Iglesia de Santa Eugenia de Astudillo (Palencia). Se trata de una escultura de madera policromada de unos setenta centímetros de altura, que representa a de San Lucas, atribuida al famoso escultor Gil de Siloé. La investigación que derivó en la recuperación, explica el comunicado de la Guardia Civil difundido este miércoles, comenzó en julio de 2021 gracias a la alerta de dos anticuarios españoles, Pedro Jiménez y María Elizari, que vieron la pieza puesta a la venta en una conocida sala de subastas del norte de Italia. Este miércoles, después de seis meses guardada en depósito en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, se ha celebrado un acto de entrega en la sede del Museo Diocesano de Palencia.

Junto a San Lucas desaparecieron entonces otras figuras del retablo parroquial de Astudillo, entre ellas los restantes evangelistas, apóstoles y diversas piezas de gran valor artístico y devocional. Durante la entrega de la pieza este miércoles, el teniente coronel Domenico Menna, del Comando de los Carabinieri para la Tutela del Patrimonio Cultural (Italia), ha subrayado el valor simbólico de la restitución. “No se trata solo de una operación de seguridad, sino de un deber hacia la memoria, la identidad y la dignidad de las comunidades. Devolver esta obra a su lugar de pertenencia es devolver también una parte de su historia”, ha dicho.

Los propios anticuarios, después de ver la pieza con un precio de salida de 5.000 euros, descubrieron que se trataba de la talla robada a finales de los años 70. Un detalle clave, la ausencia de la mano izquierda, permitió identificar la escultura con claridad mediante fotografías antiguas y la denuncia original del robo. La Guardia Civil empezó entonces lo que llamó como Operación Predella y la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palencia, al frente de esta investigación, emitió una Orden Europea de Investigación a Italia para proceder a la intervención cautelar de la obra y poder iniciar así las labores de restitución a España. Además, se solicitó la colaboración de Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, desde donde se agilizó la comunicación interjudicial.

La escultura del evangelista San Lucas de Gil de Siloe, robada en julio de 1979 de la Iglesia de Santa Eugenia de Astudillo, recuperada recientemente en Italia y custodiada en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. EFE

“La intervención cautelar fue decisiva para impedir su venta y su posible desaparición definitiva”, ha señalado el general Miguel Sánchez Guerrero, jefe de la Guardia Civil en Castilla y León, quien ha destacado la cooperación con los Carabinieri, la Europol y la Eurojust, así como el “papel ejemplar” de los anticuarios que dieron la voz de alarma. El general ha recordado que el robo de 1979 se inscribe en una etapa “especialmente dura para el patrimonio histórico eclesiástico”, cuando muchas iglesias rurales carecían de medidas de protección. Aquel contexto impulsó, según ha explicado, la especialización de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

Sobre ello también se ha pronunciado el obispo de Palencia, Miguel Garciandía Goñi: “Hemos tomado conciencia de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de inventarios rigurosos y de una custodia compartida con la sociedad”. La talla será expuesta temporalmente en el Museo Diocesano hasta que, una vez garantizadas las condiciones de seguridad, pueda regresar a Astudillo.